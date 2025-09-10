Giochi Olimpici Milano Cortina: Sensibilizzazione Fair Play

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato la campagna di sensibilizzazione “Believe in sport” per i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Questa iniziativa si rivolge a atleti, staff tecnico e dirigenti sportivi, evidenziando i rischi legati alla manipolazione nelle competizioni.

Dopo un rigoroso processo di selezione, sono stati scelti gli “Ambassadors” che visiteranno i villaggi olimpici per discutere con gli atleti e i loro entourage. Tra i selezionati c’è Dominik Windisch, ex biathleta italiano e medaglia di bronzo in tre occasioni, che desidera aiutare i partecipanti a riconoscere i rischi e a seguire le regole contro la manipolazione. Windisch ha espresso la volontà di utilizzare la sua esperienza per guidare la nuova generazione di olimpionici.

Insieme a Windisch, ci saranno Mark Fraser, ex giocatore di hockey canadese, e Yura Min, pattinatrice di danza sul ghiaccio della Corea del Sud. Questi tre Ambasciatori si uniscono a sei altri già attivi per le Olimpiadi di Parigi, provenienti da diverse discipline come nuoto, hockey e atletica leggera. Lavoreranno insieme per promuovere l’integrità e il fair play attraverso attività in presenza e webinar, collaborando con federazioni internazionali e comitati olimpici nazionali.

Per prepararsi al loro nuovo ruolo, gli Ambasciatori hanno partecipato a un workshop di formazione presso l’Olympic House di Losanna, in Svizzera.