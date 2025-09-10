22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Sport

Giochi Olimpici Milano Cortina: Sensibilizzazione Fair Play

Da StraNotizie
Giochi Olimpici Milano Cortina: Sensibilizzazione Fair Play

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato la campagna di sensibilizzazione “Believe in sport” per i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Questa iniziativa si rivolge a atleti, staff tecnico e dirigenti sportivi, evidenziando i rischi legati alla manipolazione nelle competizioni.

Dopo un rigoroso processo di selezione, sono stati scelti gli “Ambassadors” che visiteranno i villaggi olimpici per discutere con gli atleti e i loro entourage. Tra i selezionati c’è Dominik Windisch, ex biathleta italiano e medaglia di bronzo in tre occasioni, che desidera aiutare i partecipanti a riconoscere i rischi e a seguire le regole contro la manipolazione. Windisch ha espresso la volontà di utilizzare la sua esperienza per guidare la nuova generazione di olimpionici.

Insieme a Windisch, ci saranno Mark Fraser, ex giocatore di hockey canadese, e Yura Min, pattinatrice di danza sul ghiaccio della Corea del Sud. Questi tre Ambasciatori si uniscono a sei altri già attivi per le Olimpiadi di Parigi, provenienti da diverse discipline come nuoto, hockey e atletica leggera. Lavoreranno insieme per promuovere l’integrità e il fair play attraverso attività in presenza e webinar, collaborando con federazioni internazionali e comitati olimpici nazionali.

Per prepararsi al loro nuovo ruolo, gli Ambasciatori hanno partecipato a un workshop di formazione presso l’Olympic House di Losanna, in Svizzera.

Articolo precedente
Italo sostiene il cinema italiano al Lido di Venezia
Articolo successivo
Elezioni Aosta: il Centrodestra punta su Girardini e Furci
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.