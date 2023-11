giochi in casa per lui

Ci sono dei giochi e delle attività che si possono fare in casa quando non si sa che cosa fare con il cane in inverno ed ecco quali.

Quando c’è la bella stagione gli animali domestici sono più felici perché possono uscire di casa spesso, stare a temperature miti e divertirsi nei parchi e con altre persone o altri animali.

Invece, d’inverno è tutto diverso: le giornate sono più corte e le temperature molto basse, oltre alla presenza molto spesso di pioggia e vento. Quindi, che cosa si può fare d’inverno con il cane se si è costretti a stare in casa? Meglio valutare qualche gioco da poter fare in un ambiente chiuso.

Farlo muovere e dargli stimoli anche quando si deve stare per forza in casa è molto importante per la sua salute fisica e mentale. Non bisogna mai sottovalutare questo aspetto nel cane.

Cosa fare d’inverno con il cane: i giochi da fare a casa

Stare in casa non vuol dire per forza stare fermi o annoiarsi. A maggior ragione questa frase non è vera se con noi c’è un piccolo o grande pelosetto che dipende in tutto e per tutto da noi.

Ci sono alcuni giochi, in particolare, che si possono fare anche in un ambiente chiuso, oltre che all’aperto. Quando le passeggiate devono essere ridotte, così come il tempo trascorso all’aria aperta, ecco qualche idea.

1. Caccia al tesoro

Il tesoro deve essere qualcosa che piace al cane come un suo giocattolo oppure uno snack che ama particolarmente. Prima bisogna farglielo annusare e poi bisogna nasconderlo. Dipende da voi il grado di difficoltà del gioco, ma l’importante è coinvolgere il cane a cercare.

In questo modo, il cane dovrà annusare, seguire le tracce, camminare, ricevere stimoli e pensare a dove andare e cosa fare. È un gioco ottimo per la salute mentale e fisica.

2. Percorso ad ostacoli

Sembra un’attività da poter svolgere solamente all’aperto ma non è così. Si può facilmente usare qualche oggetto che si ha a casa come ostacoli e invogliare il cane a fare un po’ di esercizio.

Gli ostacoli possono essere dei libri, delle scope, una sedia, una scatola, qualsiasi cosa. Lo spazio potrebbe essere il salotto. L’importante è rendere coinvolgente il gioco, premiare il cane quando salta un ostacolo, magari giocare insieme a lui.

3. Nascondino

Il web è pieno di video con scene esilaranti di cani che cercano disperatamente i proprietari che si nascondono in casa. Sembra uno scherzo crudele da fare, invece, dal punto di vista del cane è un’attività estremamente entusiasmante.

Questo gioco potrebbe essere fatto più facilmente con più persone, magari diversi componenti della famiglia. Una di loro si nasconde e gli altri iniziano a chiamarla e a cercarla in tutte le stanze.

Il cane capirà in poco tempo che cosa sta accadendo e si unirà alle ricerche con il suo fiuto incredibile. Attenti, perché quasi sempre vi troverà in pochi secondi se non lo ingannate con qualche profumo.