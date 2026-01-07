Giochi dei trapianti nel Regno Unito

Dietro ogni medaglia ai Giochi Trapianti del Regno Unito c’è una storia di sopravvivenza e generosità. Gli atleti gareggiano non solo per se stessi, ma anche in onore dei donatori che hanno dato loro una seconda possibilità di vita. Jenny Glithero, ad esempio, ha ricevuto un trapianto di fegato d’emergenza a causa di un’infezione virale e di un’insufficienza epatica acuta. Dopo essere stata in ospedale e aver dovuto reimparare a respirare, Glithero è tornata a fare sport e ha iniziato a competere nei Giochi Trapianti per onorare il donatore che le ha salvato la vita.

Oltre 8.000 persone attendono attualmente un trapianto di organi vitale nel Regno Unito. La legge sull’opt-out introdotta in Inghilterra prevede che tutti gli adulti siano considerati potenziali donatori dopo la morte, a meno che non abbiano espresso una volontà contraria. Tuttavia, la mancanza di consapevolezza sull’importanza della donazione di organi significa che le persone spesso non discutono con le loro famiglie della loro volontà di donare gli organi prima di morire.

I Giochi Trapianti sono stati fondati per promuovere il riconoscimento della necessità di donazione di organi e per evidenziare come le persone possano prosperare dopo un trapianto. Gli atleti e le squadre di 51 paesi hanno gareggiato in 17 sport ai Giochi Trapianti Mondiali di Dresda, in Germania. Le prestazioni ai Giochi Trapianti del Regno Unito sono prese in considerazione per la selezione degli atleti che rappresenteranno la squadra del Regno Unito ai campionati mondiali.

Per molti partecipanti, i Giochi Trapianti sono un’opportunità di essere parte di una comunità di persone con storie simili. La partecipazione ai Giochi Trapianti può aiutare i donatori di organi a sentirsi parte di qualcosa di più grande di loro e a trovare un senso di appartenenza. Inoltre, l’attività fisica può aiutare i destinatari del trapianto a mantenere la salute e a prevenire il rifiuto del trapianto. Tutti i partecipanti ai Giochi Trapianti condividono un senso di gratitudine per il dono della vita che hanno ricevuto.