Giochi Animali Wwf Vanzago

Il gioco da tavolo FindOut Animals riproduce il Bosco Wwf di Vanzago e consente ai giocatori di esplorare la natura dell’oasi naturalistica. Il gioco è divertente, semplice e veloce, adatto a giocatori di età compresa dai 6/7 anni in su, e può essere giocato da due a diciotto persone.

Le carte del gioco raffigurano animali caratteristici dell’oasi, come il capriolo, il riccio, il tasso, il fringuello e la civetta. Il tavolo di gioco rappresenta un percorso dell’area protetta naturale, con sentieri, laghi, stagni e tane. I giocatori si muovono all’interno dell’oasi con pedine e dado, cercando di incontrare più animali possibili, ognuno dei quali offre abilità e indizi per risolvere il mistero finale: scoprire quali sono i tre animali nascosti nelle tane centrali dell’Oasi.

Ogni partita è diversa dall’altra e tutti i giocatori giocano fino alla fine, con interazioni continue fra loro. Il gioco è semplice ma richiede strategia e può essere un’idea regalo originale per Natale. possibile acquistarlo al centro visite del Bosco Wwf di Vanzago, aperto sia nei giorni infrasettimanali che nei fine settimana. L’acquisto può avvenire anche prima o dopo un’escursione guidata al Bosco Wwf di Vanzago, che si tiene sabato e domenica alle ore 10,30 o alle ore 15.