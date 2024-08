Spotify ed Epic Games respingono le nuove regole di Apple annunciate ultimamente per conformarsi alla Direttiva sul Mercato Digitale (DMA) dell’Unione Europea.

Le novità introdotte da Apple per conformarsi alla DMA dell’UE non sono gradite a Spotify e Epic Games, che attraverso i loro dirigenti hanno bocciato le innovazioni apportate da Apple, che consentirebbe agli sviluppatori di indirizzare liberamente i propri utenti verso opzioni di acquisto esterne all’App Store per contenuti in app.