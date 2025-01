Giocattolo Elettrico Per Bambini a Bolle Porose: La Pistola a Bolle Innovativa e Sicura per Bambini

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Sei pronto a portare un’infinità di divertimento e allegria nel gioco del tuo bambino? Il Giocattolo Elettrico Per Bambini a Bolle Porose è qui per offrire una combinazione fantastica di intrattenimento e sicurezza, rendendolo l’aggiunta perfetta alla collezione di giochi di ogni bambino. Che si tratti di una festa di compleanno, di un matrimonio o semplicemente di una giornata all’aria aperta, questa pistola a bolle innovativa è progettata per portare gioia sia ai bambini che agli animali domestici.

Innovativo Design del Lanciatore di Bolle a Razzo

Il cuore del giocattolo è nel suo unico lanciatore di bolle a razzo. Con ben 69 fori per bolle, questa pistola elettrica spara migliaia di bolle colorate ogni minuto, riempiendo l’aria di colori vivaci e scie di bolle divertenti. Per rendere ancora più emozionante il gioco, la pistola a bolle è anche dotata di luci colorate, rendendo l’esperienza ancora più entusiasmante durante il gioco serale. Immagina la felicità del tuo bambino mentre insegue e scoppia bolle sotto le stelle!

Materiale Sicuro in ABS per Bambini

La sicurezza è una priorità assoluta, e questa pistola a bolle non delude. Realizzata in materiale ABS non tossico, la pistola a bolle è completamente sicura per i bambini. Ha un design intelligente che impedisce perdite d’acqua o fuoriuscite, garantendo un’esperienza di gioco senza confusione e piacevole. Ciò significa che puoi lasciare che il tuo bambino la porti e giochi in tutta sicurezza, sapendo che è sicura sia per lui che per gli animali domestici.

Modalità Ventilatore Rinfrescante per un Maggiore Comfort

Dopo tutta questa corsa dietro le bolle, il tuo bambino potrebbe iniziare a sentirsi un po’ caldo. Ecco che entra in gioco la modalità ventilatore rinfrescante della pistola a bolle. Dotata di morbide pale del rotore in spugna, questa funzione consente alla pistola di trasformarsi in un ventilatore delicato, fornendo un flusso d’aria fresco e confortevole per mantenere il bambino rinfrescato durante il gioco. È il modo perfetto per unire il divertimento e il comfort in un unico giocattolo!

Facile da Trasportare e Batteria Ricaricabile

La portabilità è una caratteristica fondamentale di questo Giocattolo Elettrico Per Bambini a Bolle Porose. Grazie alla sua maniglia ergonomica, il bambino può facilmente trasportare la pistola a bolle all’esterno per ore di divertimento senza fine. Inoltre, il giocattolo è dotato di una batteria ricaricabile a lunga durata, che garantisce un gioco continuo senza interruzioni. Con la batteria ricaricabile, il divertimento è assicurato!

Un Regalo Perfetto per Ogni Occasione

La pistola a bolle è il regalo ideale per i bambini. Non ha bordi appuntiti né soluzioni per bolle maleodoranti, quindi garantisce la sicurezza di tutti mentre si godono momenti di puro divertimento. È leggera, facile da trasportare e perfetta per attività sia indoor che outdoor, come feste di compleanno, matrimoni, feste in classe e molto altro. Un’ottima occasione per trascorrere momenti più felici insieme ai tuoi bambini!

Specifiche

Caratteristiche : Luci elettriche

: Luci elettriche Imballaggio : Scatola colorata

: Scatola colorata Materiale del giocattolo : Plastica

: Plastica Abilità sviluppate : Coltivazione delle emozioni, sviluppo visivo, intellettivo, capacità di gattonare, manualità, coordinazione mano-occhio, altre capacità motorie, giochi interattivi, udito, comunicazione genitore-figlio, sviluppo dell’interesse.

: Coltivazione delle emozioni, sviluppo visivo, intellettivo, capacità di gattonare, manualità, coordinazione mano-occhio, altre capacità motorie, giochi interattivi, udito, comunicazione genitore-figlio, sviluppo dell’interesse. Colori disponibili: Blu 69 fori, Rosa 69 fori, Viola 69 fori

Contenuto della Confezione

1× Pistola a Bolle Lanciatore a Razzo 69 Fori

1× Piattino per Liquido per Bolle

2× Liquido Concentrato per Bolle

1× Batteria al Litio

1× Cavo di Ricarica

1× Bottiglia per Conservare il Liquido

Con il Giocattolo Elettrico Per Bambini a Bolle Porose, il divertimento non finisce mai! Porta la magia delle bolle ovunque tu vada e regala ai tuoi bambini ore di gioia sicura e rinfrescante.

Dove Acquistarlo

Puoi acquistare il Giocattolo Elettrico Per Bambini a Bolle Porose comodamente online sul sito ufficiale: Bestselling Shop. Non perdere l’occasione di regalare al tuo bambino un’esperienza unica e sicura!