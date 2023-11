Età: 36 mesi o più

Materiale: plastica ambientale ABS

Come giocare: girare la catena in senso orario. Non usare troppo forza per prevenire i danni.

Girare la piccola tartaruga e il pesce in modo di rotazione e spostare in senso antiorario!

Unlimited fun Dynamic full,turtle può gattonare sopra la terra, nuotare in acqua, liscio e

Materiali ecologici, sicuri e non tossici, prodotti per la garanzia della qualità con certificazione 3C.