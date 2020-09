“E’ imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o una prassi comune”. Il Napoli alza la voce. Sui social e sui siti circolano le foto dei giocatori che, nel ritiro di Castel di Sangro, svolgono sedute di crioterapia utilizzando bidoni dell’immondizia, riempiti di ghiaccio per l’occasione. Le immagini, in particolare su Twitter, sono diventate oggetto di meme e sfottò che hanno superato la soglia dell’ironia per sfociare nell’insulto.

