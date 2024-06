giocate bene spendendo poco, in offerta per pochi giorni

Chi dice che per videogiocare al meglio in mobilità è necessario spendere cifre folli? Il notebook MSI Thin GF63 è una soluzione perfetta per chi cerca la qualità ad un prezzo giusto, in special modo in queste settimane che lo vedono protagonista di una ghiotta promozione.

Fino al 30 giugno 2024 è possibile acquistare su Amazon.it il notebook da gaming MSI Thin GF63 12UDX-293IT al prezzo di 849 euro, in luogo del costo di listino fissato a 1099 euro. Si tratta di un cospicuo risparmio del 22% che lo rendono ancor più appetibile.

Il notebook da gaming MSI Thin GF63 12UDX-293IT è equipaggiato con il recente processoree unache permette di godere di tutti i vantaggi dell’architettura RTX, tra cui il supporto al ray tracing e funzionalità AI all’avanguardia come NVIDIA DLSS.

Il display da 15,6″ con cornice sottile supporta il refresh rate fino a 144 Hz, inoltre sotto al cofano ci sono anche 16GB di RAM GDDR4, un SSD PCIe 4 da 512 GB, un modulo Wi-Fi 6 e un dissipatore con nuovo design Shared-Pipe con CPU e GPU collegate per una maggiore efficienza.VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONIl notebook da gaming MSI Thin GF63 12UDX-293IT, ricordiamo, sarà in offerta a 849 euro su Amazon.it fino al 30 giugno, ma se lo avete adocchiato vi consigliamo di approfittarne il prima possibile poiché le scorte potrebbero esaurirsi.

