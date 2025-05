Giocare con il cane riduce lo stress e migliora la concentrazione: lo dimostra la scienza

Uno studio pubblicato sulla rivista PLOS One ha dimostrato che giocare con il proprio cane è una terapia naturale efficace per combattere stress e ansia, migliorando il benessere psicofisico. Ricercatori sudcoreani hanno esaminato 30 adulti in ambienti controllati mentre interagivano con una barboncina di quattro anni attraverso diverse attività, come giochi e massaggi. Durante queste interazioni, sono state monitorate le onde cerebrali dei partecipanti. I risultati hanno mostrato un aumento delle onde alfa, associate al rilassamento, durante le attività ludiche, e delle onde beta, legate all’attenzione, durante il contatto fisico.

Questo suggerisce che l’interazione con gli animali non solo genera una sensazione di benessere immediata, ma stabilizza l’umore, aumenta l’energia e previene il declino cognitivo. Pertanto, i programmi assistiti da animali stanno guadagnando popolarità in strutture sanitarie, centri per anziani e scuole. Il cane, come compagno empatico e intuitivo, offre supporto emotivo, diventando una risorsa preziosa per chi soffre di stress cronico o problemi di concentrazione.

Studi recenti indicano inoltre che anche brevi interazioni quotidiane con un cane possono ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e aumentare l’ossitocina, migliorando l’umore e la creatività. Questo rende il rapporto con i cani un alleato importante per la produttività e il benessere professionale. In sintesi, il gioco con i cani si propone come una strategia terapeutica semplice ed efficace, testimonianza di un legame profondo e antico tra uomo e animale.