Giocando con Fido mi sono accorta che spesso piagnucola: prova dolore?

Gli piace tanto farlo quando giochiamo ma gli fa troppo male: cosa fare se il mio cane soffre quando morde e perché ha questo fastidio.

E’ sempre stato uno dei suoi passatempi preferiti quello di afferrare con la bocca gli oggetti per riportarli indietro, ma da qualche tempo giocare in questo modo lo fa soffrire perché non sopporta più il dolore. Infatti il mio cane soffre quando morde e questo sta portando diversi problemi nella nostra quotidianità. Come posso aiutarlo e come capire quali possono essere le cause di questo suo disturbo? Tutto quello che ho scoperto su questo problema.

Il cane ha dolore in bocca? Come puoi capirlo

Di sicuro vederlo soffrire, lamentarsi e arrivare alle lacrime è uno dei primi segnali per capire che il tuo cane ha problemi alla bocca. Ma quando il problema è di tipo orale, sono numerosi i fattori da valutare, soprattutto di tipo patologico come:

alitosi del cane,

ipersalivazione canina,

dimagrimento eccessivo,

gengive infiammate, gonfie e sanguinanti.

Inoltre quando un cane non ama più afferrare gli oggetti con la bocca se ne terrà lontano: infatti Fido cercherà di ‘evitare’ il problema, resistendo alla tentazione di mordere qualsiasi cosa, come faceva in passato. Anche quando proveremo a toccarlo o ad aprirli la bocca con le mani, si allontanerà da noi per evitare il contatto.

Il mio cane soffre quando morde: cosa gli è successo?

Vederlo soffrire mi distruggeva quindi ho provato a capire quali potevano essere le cause del suo malessere orale e, con l’aiuto di un esperto veterinario, ho capito che i motivi possono essere tra i più disparati e non riguardano tutti la zona della bocca. Infatti distingueremo i vari aspetti del problema che spesso coinvolge la sfera mentale ed emotiva dell’animale.

Problemi alla zona dentale

Sembra scontato che il problema derivi solo ed esclusivamente dalla bocca, eppure non è sempre così. E’ ovvio che sarebbe fondamentale cercare di dare una controllata all’interno per capire se è tutto a posto o se vi sono anomalie in denti e gengive. Infatti uno dei motivi principali del dolore può essere la mala-occlusione dentale del cane, ovvero quando le arcate dentali sono disallineate, ma anche denti ‘ritenuti’ ovvero non erotti per motivi traumatici; ancora le gengive arrossate potrebbero causargli un dolore tale da impedire a Fido di mangiare e masticare, ma non solo.

Problemi di distacco dal padrone

Il cane potrebbe lamentarsi e piangere afferrando oggetti non per problemi legati ai denti bensì per un aspetto emotivo del suo carattere, che scendono in campo quando ha paura di un distacco improvviso dal suo umano preferito. Infatti una delle cause del cane che soffre quando mastica può essere anche uno dei segnali di ansia da separazione dal suo padrone.

Falsa gravidanza

Infine ho scoperto che i lamenti del mio amico a quattro zampe possono derivare anche da una condizione psicologica e non fisica, ovvero quando il cane crede di essere in stato di gravidanza ma, di fatto, non lo è. Infatti nei casi di gravidanza isterica nella cagna è importante individuare i segnali, e tra questi potrebbero esserci: la difficoltà e il lamento continuo nell’afferrare e trasportare giocattoli e oggetti.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Perché il cane morde oggetti: cosa è importante sapere su Fido

Il mio cane soffre quando morde: un rimedio per ogni causa

Una volta scoperta la causa, sarà opportuno portarlo a visita da un veterinario specializzato, che gli controlli l’interno della bocca e valuti il da farsi per risolvere i problemi ai denti. Solitamente l’accumulo di placca e tartaro può essere ‘risolto’ dall’esperto con gli strumenti giusti in sede, ma quando si tratta di problemi più seri, è possibile che abbia bisogno di ulteriori esami per fare una diagnosi e stabilire una terapia.

Qualora il problema dovesse essere di natura psico-emotiva e non fisica, bisognerà rivolgersi ad un esperto comportamentale, poiché non è consigliabile che passi da solo il momento. E’ bene approfondire il problema per evitare di ritrovare in seguito nella medesima situazione e non avere gli strumenti per risolverla.