Gio Evan, un viaggio nei teatri italiani nel 2024

L’amatissimo Gio Evan si prepara per un tour teatrale nel 2024, promettendo un’esperienza unica di musica e poesia.

Gio Evan, noto cantautore e poeta italiano, ha annunciato il suo nuovo tour teatrale per il 2024. Il tour, intitolato “Fragile/Inossidabile”, promette di essere un’esperienza unica di musica e poesia, che porterà l’artista in vari teatri italiani tra monologhi, poesie, canzoni e gag.

Gio Evan, il tour 2024

Gio Evan è un artista poliedrico, noto non solo come cantautore, ma anche come poeta e scrittore. Le sue canzoni e i suoi libri sono amati dal pubblico per la loro capacità di toccare temi profondi con leggerezza e ironia. Con il tour atteso nel 2024, “Fragile/Inossidabile” – prodotto e organizzato da Baobab Music & Ethics – l’artista continua a esplorare nuovi modi per condividere la sua arte con il pubblico.

Già nei mesi scorsi, il funambolo della poesia aveva detto: “Siamo nati per rompere, per rompere gli schemi, le righe, le abitudini, per essere un punto di rottura tra dizione e azione, per abbattere la tradizione del niente di nuovo e inaugurare il tutto di nuovissimo”.

“Nati per invertire la rotta e aggiustare nuovi mari, inventare oceani là dove è impossibile, immergerci in noi stessi là dove non consentito. Nati per prendere il largo mantenendoci stretti. Siamo nati per irrompere, per scrivere fuori dagli strabordi, per creare nuovi sfondi e là dove i muri del mondo impediscono il passaggio gli uomini: siamo nati per sfondare! perché è urgente riunirci fra menti e riunirci frammenti”, aggiunge Gio Evan.

Le date del tour

Il tour inizierà a febbraio e si estenderà fino a marzo, con date in diverse città italiane. Tra le tappe confermate ci sono:

21 febbraio – Teatro San Domenico, Crema

26 febbraio – Teatro Lirico, Milano

29 febbraio – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

3 marzo – Teatro Apollo, Lecce

6 marzo – Teatro Puccini, Firenze

11 marzo – Teatro Acacia, Napoli

12 marzo – Teatro Nuovo G. Menotti, Spoleto (Pg)

13 marzo – Teatro Duse, Bologna

14 marzo – Teatro delle Muse, Ancona

20 marzo – Teatro Dante Alighieri, Ravenna

21 marzo – Auditorium Santa Chiara, Trento

22 marzo – Teatro della Concordia, Torino

I biglietti per le date del tour sono già disponibili per l’acquisto su TicketOne.