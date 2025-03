Giò Di Tonno e Lola Ponce, lui: “Non mi manca il duo”

Giò Di Tonno e Lola Ponce hanno trionfato al Festival di Sanremo nel 2008 con la canzone “Colpo Di Fulmine”, scritta da Gianna Nannini. Nonostante il riconoscimento, quella collaborazione rimase unica. In un’intervista a Leggo riguardo al suo nuovo spettacolo teatrale, Di Tonno ha dichiarato di non sentire la mancanza del duo con Ponce. Ha affermato: “Lola Ponce è una persona che adoro, ma il nostro legame è nato con il musical ‘Notre Dame de Paris’. Il successo di quel musical ha portato alla vittoria al Festival, ma entrambi abbiamo intrapreso strade diverse e questo è stato giusto per noi; mi sono sempre visto come un artista singolo. Non siamo diventati i nuovi Jalisse”.

All’epoca, il Festival di Sanremo era considerato un programma per un pubblico maturo e godeva di poco seguito. Tra i nomi di quell’anno c’erano artisti come Finley, Sergio Cammariere, L’Aura e Tiromancino. Anna Tatangelo si classificò seconda con un brano dedicato a un amico gay. Di Tonno ha anche confrontato le emozioni ricevute dalla chiamata di Riccardo Cocciante per “Notre Dame de Paris” con la vittoria al Festival, sottolineando che il musical ha lasciato un impatto emotivo straordinario sia per gli artisti che per il pubblico. Ha concluso che non può esserci paragone con il Festival, sebbene vincere a Sanremo rimanga un traguardo importante nella sua carriera.