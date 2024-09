Gino Sorbillo shock! La nuova pizza che fa discutere

Gino Sorbillo mette a menù una nuova pizza che sta facendo discutere: dopo quella all’ananas arriva la pizza… al cocomero!

In un mondo culinario in continua evoluzione, dove tradizione e innovazione spesso si incontrano creando scintille di dibattito, Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, si conferma protagonista di uno degli ultimi episodi di questa inesauribile discussione. Questa volta, l’elemento di rottura è la pizza al cocomero, una proposta che ha acceso i commenti sui social tra chi vede nella tradizione un dogma immutabile e chi, invece, accoglie con curiosità le nuove sperimentazioni gastronomiche.

Preparazione pizza

Gino Sorbillo annuncia la pizza al cocomero

Dopo aver postato un video in compagnia della giornalista Barbara Politi sulla sua pagina Instagram, Gino Sorbillo si è trovato al centro di una vera e propria tempesta di reazioni. Tra commenti divertiti e altri nettamente contrari, emerge un panorama diviso: da una parte i puristi della pizza tradizionale, dall’altra, coloro che vedono nella creatività in cucina un’opportunità per esplorare nuovi sapori.

Su Instagram, Gino Sorbillo è comunque molto chiaro, anche nel video dell’assaggio. Infatti scrive: “No alle ‘Pizze Food Porn’, sì alle Pizze semplici, fresche e salutari. Sì alla tradizione e all’innovazione. Negli ultimi anni, in tantissime pizzerie, troviamo sempre di più innumerevoli pizze sorprendenti che non esistevano assolutamente nel passato. La Pizza è sempre in evoluzione. Provare per credere”.

Come nasce la pizza al cocomero di Sorbillo

La decisione di creare una pizza così inusuale non nasconde segreti: Sorbillo la realizza semplicemente perché ne apprezza il sapore. L’abbinamento frutta-pane-formaggio viene rivendicato come una combinazione classica e salutare, con precedenti illustri come il pane con i fichi o le bruschette con pere e ricotta. Questa scelta, lontana dal voler essere una mera provocazione, si inserisce in un discorso più ampio sulle potenzialità della pizza come veicolo di gusti e tradizioni differenti.

Si tratta infatti di una pizza bianca, con pezzi di cocomero fuori cottura e, per chi gli critica le fette enormi di anguria lui risponde: “Erano così grandi solo per realizzare il video”.

Una sfida aperta a tutti

Sorbillo chiude riflettendo sulla pizza moderna, che dovrebbe essere non solo buona ma anche semplice e salutare. La sua è una sfida lanciata a tutti i pizzaioli, un invito a superare le frontiere tradizionali per esplorare nuovi territori gastronomici.

La sua provocazione col cocomero diventa così un’amabile esortazione a non fermarsi all’apparenza dei cibi ma a cercare sempre nuove armonie di gusto, mantenendo vivo il dialogo tra tradizione e innovazione nel vasto mondo della pizza.