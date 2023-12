Gino Paoli: "Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo". La risposta di Elodie è durissima

Gino Paoli fa infuriare Elodie. Il cantautore genovese in una lunga intervista al ‘Corriere della sera’ in cui ripercorre la sua lunga vita (89 anni compiuti a settembre), boccia su tutta la linea gli artisti di oggi e sulle donne va giù pesante: “Ieri avevamo Mina e la Vanoni – dice -. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo”.

Nessun nome delle giovani colleghe è stato pronunciato dall’autore del ‘Cielo in una stanza’ ma la frecciata rimbalzata in poco tempo sui social accende dibattito e polemiche finché a rispedirla al mittente ci pensa Elodie.

Intervenendo su X la cantante – anche in questo caso senza rivolgersi a un destinatario preciso – scrive: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle mer**, è così. Io preferisco essere una bella persona”. Sarà rivolta a Paoli? Per i suoi follower (e non solo) non c’è nessun dubbio.