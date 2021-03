“Mi sono vaccinato ieri. Mi hanno somministrato la prima dose e il 29 marzo farò il richiamo per la seconda”. Gino Paoli risponde al telefono dalla sua casa sulla collina di Genova Nervi, tranquillo e ottimista sul futuro per questa drammatica e prolungata situazione di emergenza sanitaria. La fiducia a 86 anni non gli manca e spera che i vaccini contro il Covid “consentano di ristabilire al più presto una condizione di normalità nelle nostre vite scombussolate dal virus”.

Paoli, la campagna di vaccinazione anche nel nostro Paese sta andando avanti e ora è arrivato il momento per un’accelerata che serva a garantire maggiori protezioni per tutti non solo per le fasce più deboli o esposto. Si sente più sereno dopo la vaccinazione di ieri?

“Mi sento più sicuro. E’ una finestra che si apre sulla vita, su una normalità che spero possa tornare presto. Io credo con ostinazione nelle capacità dell’intelletto umano nel risolvere problemi enormi. E questi vaccini, come è successo in altre epoche per altri virus ed epidemie, sono la testimonianza di questa forza dell’uomo nel fronteggiare e nello sconfiggere le malattie. Penso che l’errore più grande che possiamo fare sia confondere la sfiducia verso chi ci guida o governa con la sfiducia nell’uomo in generale”.

Quale vaccino le hanno somministrato tra quelli disponibili?

“Non lo so neanche, giuro. Sa tutto mia moglie (che ci ha informati che il vaccino è il Comirnaty di Pfizer, ndr). Mi sono recato presso l’ambulatorio deputato per le vaccinazioni dell’Asl 3 di Genova e ho fatto quello che dovevo fare. Ne sono felice perché questa è la strada da seguire. Dobbiamo andare avanti così”.

Ha trovato un’organizzazione efficiente?

“Molto, tutto si è svolto in modo perfetto e con grande professionalità e preparazione. Mi ha colpito la gentilezza e l’umanità degli operatori sanitari, la loro disponibilità e attenzione. Tutto è funzionato bene e ora sono qui a casa come sempre. Sto bene e non ho avvertito particolari effetti collaterali. Alla mia età continuo a starmene rintanato e non esco mai. Anche quando farò il richiamo a fine mese credo che manterrò questa abitudine che fa parte ormai della mia vita, ma almeno sarò più tranquillo nelle relazioni con gli altri. Certamente tutti quanti dovremo proseguire comunque ad adottare le misure di protezione e distanziamento che abbiamo fatto nostre. Quelle non le abbandoneremo per un po’ di tempo”.

Questo lungo periodo di difficoltà che cosa le ha fatto capire finora?

“Ribadisco che la fiducia nella scienza e nell’intelletto umano è una cosa fondamentale. Pensiamo a quante sfide sono state vinte, ricordiamoci del vaiolo, per esempio. Questa esperienza però mi ha anche dato una delusione: non ho visto la solidarietà che mi aspettavo tra le persone, che invece c’era tra la gente del mio palazzo ai tempi della guerra quando ero bambino”.