Gino Paoli festeggia 90 anni: gli auguri di Ornella Vanoni e le novità musicali in arrivo

Gino Paoli festeggia 90 anni, ma il celebre cantautore genovese non ha intenzione di ritirarsi. In un’intervista esclusiva ha dichiarato che sta lavorando su nuove canzoni, rivelando di avere cinque o sei brani già in fase di sviluppo. Paoli, considerato uno dei padri fondatori della musica italiana, è noto per canzoni iconiche come “Sapore di Sale”, “Una lunga storia d’amore” e “Il cielo in una stanza”, che hanno accompagnato le vite degli italiani in diverse occasioni, dai momenti felici a quelli più tristi.

Nato il 23 settembre 1934 a Monfalcone, Paoli ha iniziato la sua carriera musicale nel 1959 con un contratto per l’etichetta Ricordi, lasciando un segno indelebile nella canzone italiana nel corso di più di sei decenni. Nel 2019 ha pubblicato il suo ultimo album, “Appunti di un lungo viaggio”, e pur descrivendosi come un “pigro amante del divano”, continua a scrivere e a riflettere sulla musica contemporanea. Critica la qualità dei nuovi artisti, dichiarando di non sapere quali produzioni attuali possano restare nel tempo, affermazione che ha suscitato polemiche, tra cui una risposta da parte della cantante Elodie.

Tra i festeggiamenti per il suo compleanno, Ornella Vanoni, ex fidanzata e collega, gli ha rivolto auguri speciali, esprimendo la loro amicizia e storia d’amore che risale agli anni ’60. La relazione ispirò anche il celebre brano “Senza Fine”. Tuttavia, la vita di Paoli non è stata priva di momenti difficili: nel 1962 tentò il suicidio a causa di un profondo stato di depressione, legato a una vita personale complessa, in quel periodo caratterizzata da relazioni con due donne famose.

Dopo un tentativo estremo, che lo vide sopravvivere grazie a una pallottola ferma nel suo corpo, Paoli rifletté su quel momento dicendo di avere tutto, ma di non provare nulla. È un artista che ha affrontato alti e bassi, ma con una carriera che continua a rimanere rilevante, mentre guarda al futuro con l’intenzione di condividere nuova musica.