Gino Paoli: “Emergono cantanti che mostrano il C”, Elodie gli risponde per le rime

Gino Paoli il prossimo anno spegnerà 90 candeline e per l’occasione ha pubblicato un libro dal titolo Cosa Farò Da Grande. Intervistato da Il Corriere della Sera, il cantautore ha spiegato perché nella sua autobiografia non salva nessun collega del mondo della musica di oggi.

“Perché è tutta apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il cu*o“. Parole che non sono passate inosservate sui social, soprattutto a Elodie che ha fatto del proprio corpo il proprio manifesto.

Elodie nel tweet incriminato non ha fatto il nome di Gino Paoli, ma è palese che si riferisse a lui soprattutto alla luce della risposta che ha dato al giornalista Andrea Conti.

Proprio ieri Emma, fra le pagine di Grazia, ha affrontato questo argomento che alla luce delle dichiarazioni di Gino Paoli cascano proprio a pennello.

“Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nud0 e mostrare i cap3zzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere”.