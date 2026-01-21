Gino Lucente apresenta La Follia a Milano

Il 22 gennaio, alle ore 19.00, al piano terra della Casa degli Artisti di Milano, si conclude la residenza artistica di Gino Lucente con la presentazione del suo nuovo album “La Follia e le montagne di”. L’album, pubblicato in vinile picture disc a tiratura limitata e numerata, è concepito come multiplo artistico.

Il progetto è nato nell’atelier musicale della Casa degli Artisti, trasformato in uno studio di registrazione, e si è sviluppato come un lavoro corale che coinvolge musicisti di diversa estrazione e provenienza, tra cui Michele Rocco, Roberto Cacciapaglia, Luigi Gungui, Luca Grazioli e Alessandro Gabini.

“L’album attraversa territori sonori che spaziano dall’elettronica al post-jazz, con suggestioni krautrock e architetture sonore di forte impronta sperimentale, accostando riferimenti colti che rimandano tanto alla Follia – antico tema musicale di origine portoghese – quanto a Le montagne della follia di H.P. Lovecraft.

L’elemento centrale del progetto è anche la sua dimensione visiva: il vinile è un picture disc la cui immagine è realizzata in collaborazione con Barnaba Fornasetti, mentre l’artista tedesco Eckehard Fuchs ha curato la stampa xilografica della copertina in entrambi i lati.

Gino Lucente è un artista visivo e musicista sperimentale che esplora il dialogo fra suono, immagine e gesto performativo.

La serata si apre con un talk di chiusura della residenza e presentazione del disco, alla presenza di Gino Lucente e di alcune delle figure che hanno contribuito al progetto, e si conclude con un concerto dal vivo. Intervengono, insieme all’artista, Matteo Pavesi, Lorenzo Vatalaro e Michele Rocco. L’ingresso è libero e gratuito.