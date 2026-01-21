Gino Lucente apresenta La Follia a Milano

8.9 C
Il 22 gennaio, alle ore 19.00, al piano terra della Casa degli Artisti di Milano, si conclude la residenza artistica di Gino Lucente con la presentazione del suo nuovo album “La Follia e le montagne di”. L’album, pubblicato in vinile picture disc a tiratura limitata e numerata, è concepito come multiplo artistico.

Il progetto è nato nell’atelier musicale della Casa degli Artisti, trasformato in uno studio di registrazione, e si è sviluppato come un lavoro corale che coinvolge musicisti di diversa estrazione e provenienza, tra cui Michele Rocco, Roberto Cacciapaglia, Luigi Gungui, Luca Grazioli e Alessandro Gabini.
“L’album attraversa territori sonori che spaziano dall’elettronica al post-jazz, con suggestioni krautrock e architetture sonore di forte impronta sperimentale, accostando riferimenti colti che rimandano tanto alla Follia – antico tema musicale di origine portoghese – quanto a Le montagne della follia di H.P. Lovecraft.
L’elemento centrale del progetto è anche la sua dimensione visiva: il vinile è un picture disc la cui immagine è realizzata in collaborazione con Barnaba Fornasetti, mentre l’artista tedesco Eckehard Fuchs ha curato la stampa xilografica della copertina in entrambi i lati.
Gino Lucente è un artista visivo e musicista sperimentale che esplora il dialogo fra suono, immagine e gesto performativo.
La serata si apre con un talk di chiusura della residenza e presentazione del disco, alla presenza di Gino Lucente e di alcune delle figure che hanno contribuito al progetto, e si conclude con un concerto dal vivo. Intervengono, insieme all’artista, Matteo Pavesi, Lorenzo Vatalaro e Michele Rocco. L’ingresso è libero e gratuito.

