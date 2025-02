Gino D’Acampo: Accuse di Molestie Sessuali da Parte delle Sue Assistenti

Il noto chef Gino D’Acampo è accusato di molestie e comportamenti intimidatori sul set dei suoi programmi televisivi, come riportato da un’inchiesta di Itv News. Diverse donne, tra cui collaboratrici e dipendenti, hanno rivelato esperienze “sconvolgenti” e “traumatiche”, citando battute a sfondo sessuale e gesti inappropriati. Le accuse delineano un clima di lavoro inadeguato e insostenibile. D’Acampo, chef di origini italiane diventato famoso nel Regno Unito, ha negato tutte le accuse, definendole “sconvolgenti” e affermando che il suo comportamento fosse parte di un personaggio costruito per intrattenere.

Tra le testimonianze raccolte, una donna di nome Hannah ha riportato un episodio del 2011 durante un servizio fotografico, in cui D’Acampo avrebbe fatto commenti volgari, suscitando le risate della troupe ma lasciandola umiliata. Anche un’altra testimone, Natalie, ha descritto un incontro in cui si è trovata di fronte a D’Acampo in boxer, definendolo “disgustoso”.

Lo chef ha risposto alle accuse affermando di aver appreso solo di recente delle contestazioni e di respingerle fermamente, sostenendo di non avere mai adottato comportamenti inadeguati. Ha sottolineato di prendere seriamente la situazione e di essere rimasto turbato da tali affermazioni, ricordando sia la sua lunga carriera che il suo ruolo di marito e padre.

Gino D’Acampo, nato a Torre del Greco nel 1976, ha trascorso oltre 30 anni nel Regno Unito, dove ha costruito una carriera culinaria e televisiva di successo, partecipando a vari programmi. Nel 2009 ha vinto “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!”, consolidando la sua popolarità.