Ci sono i ‘patiti’ del fitness che fermi proprio non ci sanno stare e quelli che – complice lo smartworking e le zone rosse con quasi l’annullamento delle attività fuori casa – ne approfittano per sgranchirsi le gambe e prendersi una pausa dalla sedia. In entrambi i casi, muoversi è una buona idea che ci aiuta a non prendere peso e a mantenerci in buona salute, sia fisica che mentale. Una “terapia” vera a propria. Ecco spiegato il successo e il boom delle proposte di fitness online dove si trova di tutto: da applicazioni gratuite a quelle a pagamento, a volte con periodi di prova gratuita che permettono di testarle prima di acquistare un pacchetto mensile o annuale. Come scegliere il corso più affidabile? Come evitare errori che potrebbero danneggiarci anziché farci bene? Lo abbiamo chiesto a Fabio Pigozzi, ordinario di Medicina interna presso l’Università di Roma – Foro Italico e presidente della Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims).

Già durante la prima fase della pandemia, l’Istituto Superiore di Sanità, sulla base delle indicazioni fornite dall’Oms, aveva fornito consigli utili su come scegliere l’attività fisica da praticare a casa in base alle fasce di età. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni servono almeno 60 minuti di attività da moderata a intensa, includendo esercizi di rafforzamento dell’apparato muscolo scheletrico, per almeno 3 volte a settimana. Chi ha tra i 18 e i 64 anni ha bisogno di almeno 150 minuti di attività aerobica ogni settimana o 75 minuti di attività aerobica intensa in sessioni di almeno 10 minuti consecutivi, ed esercizi per il rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari con una frequenza di 2 o più volte a settimana. Stesso schema per gli over 65 con l’aggiunta di attività per migliorare l’equilibrio e prevenire le cadute.

Meglio online del divano

Se questa è la ‘prescrizione’ dell’attività fisica da svolgere in base all’età, è però importante saper fare la scelta giusta tra le tante offerte online perché mentre in palestra si può contare sul supporto di personale qualificato evitando così anche di farsi male, online siamo da soli e quindi bisogna tener conto anche della propria forma fisica e di eventuali problemi fisici pregressi. Molti personal trainer hanno deciso di mettere in rete i loro allenamenti (su YouTube, ad esempio) e offrono lezioni private via Skype o su altri canali normalmente utilizzati per le comunicazioni a distanza (per esempio, Zoom). E poi ci sono tantissimi corsi e App che offrono una grande varietà di allenamenti ma non tutti forniscono spiegazioni dettagliate e comprensibili che permettono di eseguire gli esercizi con precisione.

“La necessità condivisibile di diminuire il rischio di contagio – spiega Pigozzi – ha portato ad un incremento del rischio di inattività fisica che, come è stato ribadito più volte dall’Oms, rappresenta un importante fattore di rischio per le patologie cardiovascolari, ma anche per tumori e malattie mentali. Per questo, più che il rischio di scegliere l’allenamento online sbagliato, ci preoccupa di più la sedentarietà anche per una questione di salute mentale che in questo periodo è messa seriamente alla prova”.

Insomma, meglio muoversi (anche se tra le mura di casa) piuttosto che restare ancora fermi. Come scegliere allora il corso più affidabile e più adatto alle proprie esigenze? La prima regola è quella di capire chi ci sta proponendo l’allenamento, visto che la rete ci dà la possibilità di rintracciare informazioni. Capire se si tratta di un personal trainer certificato, di corsi proposti da centri fitness specializzati (come, per esempio, la Virgin Active) o meglio ancora se gli allenamenti sono realizzati sotto l’egida di una federazione sportiva. “Bisogna diffidare di corsi che promettono di raggiungere risultati strabilianti in poco tempo o allenamenti ‘esotici’ che possono essere rischiosi. Meglio ancora se c’è il ‘bollo’ di una Federazione sportiva nazionale”, spiega Pigozzi.

Fatta la scelta del soggetto che ci propone il corso di fitness, serve buon senso nel momento in cui ci alleniamo perché non abbiamo di fronte un istruttore in carne ed ossa che può correggere i nostri errori e l’ambiente in cui ci alleniamo non è l’ideale, per esempio perché i pavimenti potrebbero essere scivolosi. “Bisogna scegliere attività confacenti con le nostre attitudini e le nostre capacità fisiche privilegiando esercizi che migliorino la mobilità articolare e rafforzino la muscolatura”, suggerisce Pigozzi. “Meglio allenarsi con corsi di ginnastica a corpo libero, addominali, yoga e Pilates con i quali il rischio di farsi male è abbattuto”. Vanno bene anche esercizi semplici come gli squat, i gradini delle scale, le flessioni sulle braccia o lo stretching ma senza strafare. “Bisogna applicare il principio di cautela e non esagerare con sovraccarichi funzionali che potrebbero causare problemi ortopedici. No anche ad esercizi non alla nostra portata: se non saltiamo la corda dai tempi della scuola, meglio non ricominciare proprio ora: ricordiamoci che non siamo Rambo”.

Potendo scegliere l’ora e i giorni in cui svolgere attività fisica in base alle proprie disponibilità di tempo, qual è la dose ideale di sport a domicilio? “Il minimo è allenarsi almeno 3 volte a settimana per almeno 40 minuti, ma l’ideale sarebbe 5 volte a settimana per 40 minuti cercando di camminare ogni giorno per altri 40 minuti in modo da svolgere anche un’attività aerobica che previene le malattie cardiovascolari”, risponde Pigozzi che aggiunge: “Anche se non dobbiamo portare in palestra il certificato medico sportivo, meglio farsi controllare dal medico sportivo o di famiglia per allenarsi in tranquillità anche a casa”.

Tra le tante offerte di corsi e tutorial di allenamenti online ce ne sono anche alcune ‘certificate’ da enti di promozione sociale. Come quelli proposti da Unione Italiana Sport per Tutti (Uisp) che ha lanciato ‘La palestra è la nostra casa’ pubblicando sul loro sito video tutorial realizzati dagli insegnanti e dagli educatori delle Associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive affiliate divisi per ambiti di attività e discipline per facilitarne la consultazione e la fruizione alle persone di tutte le età. Così si trovano video dedicati agli anziani, altri che mostrano come allenarsi con attrezzi casalinghi, ma anche esercizi adatti ai bambini e alle donne in gravidanza. Molte proposte portano anche il ‘bollino’ dell’Associazione Italiana Cultura Sport (Aisc): “La gente ha voglia di muoversi e allenarsi anche più di prima, forse come reazione alle restrizioni che ci costringono a stare a casa – dice Niki Mardegan, responsabile Area Fitness di Aics – per questo offriamo un elenco di attività sportive on line che le associazioni affiliate ad Aics offrono sul territorio in modo da avere delle proposte ‘validate’ che possano rappresentare una sorta di referenza per chi vuole orientarsi tra i numerosi allenamenti che si trovano in rete”.

Quanto costa l’attrezzatura fitness

Chi non si è arreso al divano o agli allenamenti solitari in parchi e giardini, si è organizzato mini-sale fitness private in cantina o in salotto contribuendo così a far alzare i prezzi delle attrezzature. Secondo i dati diffusi da Uecoop, la spesa per una piccola postazione domestica per il fitness è arrivata a 457 euro con aumenti del +57,5% per i manubri con i pesi, del +30% per la panca e del +58,5% per la cyclette. E mentre gli scaffali si svuotano e on line compaiono le scritte “esaurito” o “non disponibile” bisogna anche stare attenti alle truffe. E’ sempre Uecoop a mettere in guardia da offerte su Internet che devono insospettire per sconti eccezionali o merce troppo a buon mercato ma che, ricevuto il pagamento, allungano la spedizione di diverse settimane per poi consegnare paccottiglia di vario genere compresi occhiali da sole tarocchi al posto di pesi e manubri.