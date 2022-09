Ginevra sbugiardata in diretta da Elettra, la sua reazione

Ginevra Lamborghini non ha mai rivelato i motivi che avrebbero spinto Elettra Lamborghini a di smettere di parlarle, fatto sta che sono tre anni che fra le due non c’è alcun tipo di rapporto.

Ieri sera al Grande Fratello Vip – nonostante una diffida in corso – Alfonso Signorini è tornato a parlare della cantante di Pem Pem e del suo rapporto con la vippona. Lei si è messa a piangere ed Elettra, su Instagram, ha prima pubblicato (e poi rimosso) una frecciatina sulle note di Fabri Fibra. Poco dopo è andata su Twitter ed ha messo like ad un commento con scritto: “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto“.

Il tweet è stato letto in diretta da Alfonso Signorini che ha commentato: “Per la prima volta Elettra si è sbilanciata ufficialmente“.

“Io accetto questa sua reazione ed a questo punto spero che lei me lo possa dire” – la reazione di Ginevra – “Ci sta che io abbia fatto qualcosa. Io non sono una santa, non ho una areola. Ma a questo punto me lo dicesse. Dimmelo e ne parliamo. Se la invito nella Casa a parlarne? Dove vuole! Anche a casa nostra a casa di mamma e papà con i fratelli. Come preferisce. La mia porta è sempre aperta, dialogo è la parola d’ordine. Se c’è qualcosa se ne parla, io non lo so, ma se c’è ne parliamo”.

“Elettra da un lato ha messo mi piace ad un commento, è un passo, vi state lentamente avvicinando”, ha chiuso il conduttore.

Come si evolverà questa storia?

Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto #gfvip — _giuseppe_ (@_Giuseppe_22) September 26, 2022

Non ci è sfuggita un’interazione di Elettra… molto importante… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/F82cQQqFPL — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 26, 2022