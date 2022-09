Ginevra sbotta contro la vita lussuola di Giaele: “Uno schiaffo agli italiani, io non ho soldi per pagarmi la benzina alla Lamborghini”

Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà proprio non si piacciono.

La scorsa settimana la Lambo ha accusato la De Donà di non amare suo marito ma solo i suoi soldi. Di tutta risposta quest’ultima ha detto “io faccio shopping con le carte di credito di mio marito, lei con le carte di credito dei suoi genitori“. Messa davanti a questa dichiarazione, Ginevra ha così risposto:

“Semplicemente no comment. Non è la verità, io i soldi me li guadagno con il mio lavoro. Prendo il mio stipendio da dipendente normale, la Lamborghini non l’ho comprata, ma l’ho ereditata. Tra l’altro non la utilizzo perché non posso permettermelo, consuma un sacco!”.