Ginevra Panzeri: dalla Formula 4 alla Formula 1 in Italia

A soli 16 anni, Ginevra Panzeri è già una giovane promessa del motorsport italiano. Originaria di Bergamo, è l’unica donna italiana a partecipare all’E4 Championship con il team AKM Motorsport, guidato da Marco Antonelli. La sua carriera è stata recentemente arricchita dalla sua partecipazione come madrina del film d’animazione “Grand Prix”, presentato in anteprima a Leolandia, il parco tematico che ha caratterizzato parte della sua infanzia.

La passione per i motori di Ginevra è innata: già da piccola mostrava interesse per i rumori dei veicoli e a cinque anni ha guidato il suo primo kart. La sua carriera ha preso una svolta importante quando ha avuto l’opportunità di provare una Porsche durante un evento, il che le ha fatto capire che poteva rendere la sua passione più professionale. Dopo avere agonisticamente guidato le mitjet, è approdata nel suo attuale team, dove ha ricevuto feedback positivi su come pilotare una monoposto.

La scuola rimane per lei una priorità: frequenta un liceo delle Scienze umane e quest’anno seguirà le lezioni a distanza come studente-atleta. Il suo sogno è completare gli studi e in futuro avviare un’accademia per donne pilota, contribuendo a migliorare la presenza femminile nel motorsport.

In un ambiente ancora maschile, Ginevra spera di ispirare altre ragazze. Attualmente, nell’E4 Championship ci sono solo tre donne. Nonostante la competizione, è ottimista riguardo ai progressi per le ragazze nel motorsport. Al suo fianco, la famiglia la sostiene con entusiasmo.

Le prossime gare la porteranno al Mugello e a Monza per l’ultima tappa dell’Europeo. Ginevra sogna in grande: arrivare in Formula 1, proprio come Lella Lombardi, il suo modello.