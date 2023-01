Ginevra messa all’angolo da Soleil svela cosa prova per Antonino

L’anno scorso Alex Belli e Soleil Sorge hanno portato avanti la loro chimica artistica per mesi, ma alla fine hanno ammesso di provare qualcosa l’uno per l’altra. Quest’anno al GF Vip c’è la copia Shein del duo alchemico, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. A quattro mesi dall’inizio della nuova edizione però i due continuano a giocare sull’ambiguità (volpini), ma oggi Soleil al GF Vip Party ha messo all’angolo la sorella di Elettra e le ha chiesto se ci sarà mai qualcosa oltre all’amicizia con Antonino. L’ex vippona ha cercato nuovamente di svicolare tirando in ballo etichette e addirittura i muta forma.

“I Gintonic esistono, a me pare che esistano, mi sembra proprio di sì. Se i Gintonic resteranno solo amici o c’è la possibilità che la cosa si evolva? I Gintonic sono dei muta forma non si sa nulla. Guarda ti dico la verità, io odio e detesto definire le cose sono un amante del…”

Ginevra messa all’angolo da Soleil Sorge: “Se pensi che con un uomo possa esserci solo amicizia lo capisci subito!”

Giustamente la Sorge ha fatto notare alla Lamborghini che quando sai che con una persona potrà esserci solo amicizia lo capisci subito: “Ma tra di voi pensi che ci possa essere la possibilità di avvicinarvi o pensi sia solo amicizia? Ok i muta forma e le etichette, ma parliamoci chiaro. Se con una persona pensi non possa esserci nulla lo sai subito!”

Ginevra a quel punto ha dichiarato che lei e Antonino sono soltanto e amici e che la loro amicizia durerà anche quando lui uscirà dal GF Vip: “Ok allora a questo punto diciamo che siamo amici. La nostra amicizia durerà anche fuori sicuramente“.

La Lamborghini senior è fidanzata e – al contrario di Belli – non crede nell’amore libero, quindi è ovvio che non ci possa essere altro con Spinalbese. Che poi ‘giocare’ sul rapporto con Antonino possa far comodo è un altro discorso. In ogni caso…