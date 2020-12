Ginevra Lamborghini avrebbe dovuto essere una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality show che a sua sorella Elettra – in Spagna – ha regalato un successo straordinario.

L’occasione di farsi conoscere al grande pubblico sarebbe però svanita perché Ginevra in fase contrattuale avrebbe chiesto di scrivere nero su bianco alcune clausole che il conduttore non ha accettato, ovvero il divieto di parlare di sua sorella e della sua famiglia.

“Lei pretendeva a livello contrattuale che una volta entrata nella casa noi non potessimo parlare né di sua sorella Elettra, con cui non va d’accordo, né della sua famiglia. E allora di che parliamo, scusa? Entri in casa perché sei Ginevra Lamborghini, mica perché sei Ginevra Rossi. Se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la storica famiglia da cui provieni, di che parliamo della tua linea di moda? Ma mica sei Donatella Versace amore. E quindi niente, stai a casa ed arrivederci: me ne faccio una ragione, ci sono altri problemi nella vita”.