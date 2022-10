Ginevra Lamborghini squalificata dal Grande Fratello Vip: “Le scuse non bastano”

Il giorno prima del ritiro di Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini ha detto una frase gravissima proprio nei confronti del gieffino: “Ma allora si merita di essere bullizzato“. Sul web è scoppiata una rivolta e in migliaia di telespettatori hanno chiesto la sua squalifica.

La ragazza dopo l’addio di Marco però è tornata sui suoi passi: “Io non immaginavo che avesse dei problemi. L’ho chiamato anche babbo e co***one, ma davvero non pensavo stesse male lo giuro. Se fosse qui gli chiederei scusa“. La sorella maggiore di Elettra ha anche fatto un’ammissione più forte dopo che la Regina de Roma ha urlato al megafono contro di lei: “Sì è vero è colpa nostra. Abbiamo fatto quello che dice lei. Ed è colpa nostra se lui se n’è andato“.

Durante l’anteprima del TG 5 Alfonso Signorini ha annunciato provvedimenti disciplinari molto forti per alcuni concorrenti.

“Di uscite al GF Vip ne abbiamo viste molte. L’uscita di Marco Bellavia non è come le altre. Lui ha manifestato una fragilità psicologica ed ha riempito di una corrente emotiva tutto il pubblico. Tutti i telespettatori hanno fatto squadra con lui. Affronteremo questa storia e ci concentreremo su come hanno reagito i suoi coinquilini. Alcuni dei quali si sono comportati in maniera terribile e ingiustificabile. Contro i quali abbiamo deciso di prendere dei provvedimenti molto gravi e irrevocabili. Stasera ci saranno delle conseguenza serie e dopo capirete meglio.

La colpa però è di tutti, anche nostra. Mia perché non ho saputo scorgere il suo dolore ai provini. Stasera Marco non può essere in studio e ci auguriamo possa esserlo il prima possibile”.