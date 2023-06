Ginevra Lamborghini ha fatto quello che in gergo si chiama fan-service nei confronti dei Gintonic? Ovvero dar loro quello che loro stessi volevano sentirsi dire? A quanto pare – a giudicare dalle ultime novità – sì.

Ma andiamo per gradi. Ginevra Lamborghini entra al Grande Fratello Vip da single confessando poi in un secondo momento di avere nel cuore “Scucugnu“, una persona a lei cara. Nel frattempo la sua amicizia con Antonino Spinalbese fa nascere il primo fandom dell’edizione, i Gintonic.

Poco dopo Ginevra Lamborghini viene squalificata e se da una parte si è beccata una sh1tstorm da parte del pubblico per il suo atteggiamento nei confronti di Marco Bellavia, dall’alta è stata amata e coccolata da parte dei Gintonic che non hanno mai smesso di credere ne suo amore per Antonino Spinalbese. Saranno proprio i Gintonic a convincere Alfonso Signorini a rimandarla in casa in qualità di guest star per una settimana. In quel periodo i due riescono a darsi un bacio lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere.

Circa un mese dopo Antonino Spinalbese viene eliminato al televoto e una volta raggiunto lo studio Alfonso Signorini lo fa incontrare di nuovo con Ginevra Lamborghini… e scatta il bacio!

Ginevra Lamborghini, spunta un audio del fidanzato: “Non potevamo dire che non era single”

I Gintonic ovviamente alla visione del bacio in diretta televisiva sono impazziti, ma i due – nei fatti – terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip non si sono mai calcolati fuori e ognuno ha continuato per la propria strada: lei quella musicale, lui fra le braccia della Stramare.

Oggi però il portale Pipol ha portato alla luce un audio di Scucugnu in cui parla proprio di quel periodo, ovvero di quando Antonino è stato eliminato e arrivato in studio ha baciato Ginevra.

“Lui era carichissimo! È entrato in studio, si è messo a sedere e Alfonso Signorini gli ha detto ‘guarda che Ginevra è single‘. Ma noi non potevamo dire che invece Ginevra non era single!”.

CHI L’AVREBBE MAI DEEEEETTO.