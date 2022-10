Ginevra Lamborghini smonta i gintonic: “Con Antonino solo amicizia e zero malizia”

Ginevra Lamborghini oggi è stata intervistata a Casa Chi e oltre ad aver parlato di sua sorella Elettra ha anche affrontato l’affaire Antonino Spinalbese. I due hanno dato vita a loro insaputa ai #gintonic, i fan della coppia che li shippano.

Ma se da una parte i gintonic sperano in un risvolto romantico fra Ginevra e Antonino, la ragazza ha frenato sottolineando di vederlo solo come un amico e di non aver messo mai malizia nei suoi gesti con lui “nonostante altri ce l’abbiano vista”.

“Antonino è per me una persona con la quale ho cominciato un rapporto unico; è stata la prima persona all’interno della casa con la quale ho instaurato un rapporto di empatia fin da subito. Ovviamente è un bel ragazzo, ma tolto questo – che comunque faceva parte di un mio pregiudizio, perché credevo fosse un belloccio che se la tirava – ho scoperto di avere molte cose in comune con lui. Avevamo alcune dinamiche familiari simili, valori simili.. In generale ci siamo trovati bene fin da subito. Siamo diventati amici anche se la parola amicizia la metto fra virgolette perché ci siamo conosciuti solo per due settimane. Lo considero il mio compagno di giochi, abbiamo la stessa ironia, abbiamo sempre condiviso il gioco senza malizia anche se agli occhi di tutti è stato qualcosa di malizioso. Antonino è molto di più del belloccio che se la crede, mi sono molto affezionata a lui”.

Ginevra Lamborghini ed Edoardo Casella, in crisi per colpa di Antonino Spinalbese?

A domanda diretta, la Lamborghini ha risposto:

“No, Antonino non c’entra niente con la crisi col mio fidanzato. Io incontrato una persona prima di entrare nella Casa [Scucugnu, ndr] che ha uno stile di vita diverso dal mio. Venivo da una relazione abbastanza lunga, ma io gli ho ugualmente dato una possibilità. Ma purtroppo prima della Casa ci siamo vissuti poco e dopo la Casa sono emerse le prime problematiche. Ma questo perché ci conosciamo poco. Non so se questa crisi porterà ad una rottura definitiva o ad altro”.

Insomma, i gintonic possono mettersi il cuore in pace.