Ginevra Lamborghini si è allontanata da Antonino Spinalbese? Lei risponde

I #GinTonic esistono sempre? A porsi questa domanda sono stati alcuni hater di Ginevra Lamborghini accusandola apertamente di aver “dato un palo” ad Antonino Spinalbese, da giorni sempre più vicino a Giaele De Donà.

Quando durante la diretta del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha mostrato i video dell’avvicinamento fra Antonino e Giaele con tanto di movimenti sospetti di coperte (“erano coccole”) si sono giustificati, Ginevra Lamborghini non ha battuto ciglio.

Quando questo le è stato fatto notare Ginevra, che era in diretta su Instagram con Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta, ha risposto così: “Oh ma la smettete con sta cosa dei pali? Ma che sono una lap dancer? Basta ‘sti pali, basta. Non si può vivere solo di bianco e di nero… ci sono pure le sfumature di grigio ed è lì che ci si diverte“. Un messaggio che ha fatto sognare i #GinTonic che vedono in questa risposta un’apertura alla conoscenza con Spinalbese una volta uscito dalla Casa.

E COMUNQUE ORA NON POTETE DIRE CHE GINEVRA NON È CHIARA.

HA FATTO INTENDERE CHE NON HA DATO PALO, CHE SE NE PARLERÀ QUANDO LUI USCIRÀ E CHE LO STA OSSERVANDO. Stop, andiamo avanti! #gintonic pic.twitter.com/JSkCfY47qv — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 NDG STAN ACCOUNT ✨ (@giusymc98) November 1, 2022

Nel dubbio oggi i fan di Ginevra Lamborghini e di Antonino Spinalbese si sarebbero uniti compatti per salvare al televoto Pamela Prati, questo perché avrebbe risposto “eh sì”, all’esclamazione “eoo” di Antonino alla vista di Ginevra commossa.



Nino appena vede Ginni emozionata per la sua clip che fa “Eoo” e pamela che dice eh si ❤️

SALVIAMO PAMI #gintonic #gfvip pic.twitter.com/Ec8j0M5hEc — ~Team Pamela~♥️ 21,5% (@pamelapratifans) November 1, 2022

