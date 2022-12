Ginevra Lamborghini rientra nella casa del GF Vip dopo la squalifica

Il Grande Fratello Vip durerà ancora a lungo. Come l’anno scorso la durata del reality è stata prolungata e non durerà più i classici 3 mesi, ma si punta a raddoppiare i giorni di permanenza dei fortunati che arriveranno fino alla puntata finale.

Con una durata così lunga è normale che la produzione debba smuovere un po’ le acque per non rischiare di scivolare nella noia. Ecco allora che è arrivata una decisione alquanto insolita: Ginevra Lamborghini, squalificata alcune settimane fa per le brutte frasi sul bullismo dette nei confronti di Marco Bellavia, tornerà in casa.

Fonte: web

L’annuncio è stato fatto dalla stessa Ginevra quasi a conclusione della scorsa puntata andata in onda lunedì 5 dicembre. Insomma Ginevra entrerà ufficialmente nella casa. Si tratta di una prima volta visto che non era mai accaduto nella storia del reality che una concorrente squalificata facesse il suo rientro nella casa di Cinecittà, ma anzi, spesso non veniva concessa nemmeno l’opportunità di essere presente in studio.

Non sarà però una concorrente a tutti gli effetti

C’è da specificare che Ginevra non tornerà ad essere una concorrente a tutti gli effetti e la sua permanenza avrà una durata limitata. Lei stessa l’ha definita “una vacanzina“. Molto probabilmente resterà in casa per una settimana ma avrà l’occasione di chiarire da vicino con Antonino Spinalbanese con cui aveva legato molto nei pochi giorni di permanenza la scorsa volta.

Ad avanzare la richiesta a quanto pare è stata proprio lei e la produzione ha deciso di accontentarla. Sarà un modo anche per smuovere un po’ le acque e far sì che possa recuperare il rapporto con l’ex di Belen Rodriguez.

Vedremo cosa accadrà. Il pubblico da casa si è però diviso tra chi ha accolto di buon gusto il fatto di aver dato una seconda opportunità a Ginevra dopo l’errore di quelle frasi dette. Da un lato però c’è chi ha criticato la scelta visto, che di solito da regolamento chi viene squalificato viene punito allontanandolo completamente dalle dinamiche del programma. Così è accaduto in passato ma questa volta non è stato così.