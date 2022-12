Ginevra Lamborghini è rimasta dentro la Casa del Grande Fratello Vip solo due settimane, ma ha indubbiamente lasciato il segno e chi dice il contrario è in malafede. Nonostante siano passati oltre due mesi da quel 3 ottobre 2022 che l’ha vista uscire dalla porta rossa in lacrime perché squalificata, in studio e nella Casa continuano a parlare di lei.

Alfonso Signorini ogni puntata la interpella, nel corso di queste settimane ben due volte è rientrata in Casa per fare un confronto con i suoi ex coinquilini e sopra al giardino volano tutt’ora aerei con striscioni a lei dedicati. La sua amicizia con Antonino Spinalbese ha lasciato il segno e fatto nascere i #GINTONIC che tutt’ora – a distanza di due mesi dalla sua uscita – esistono e persistono.

Non frega niente a nessuno se lei sembrerebbe essere tutt’ora fidanzata con Edoardo Casella, alias Scucugnu; né che Antonino abbia fatto l’amore con Oriana Marzoli: i #GINTONIC ancora supportano il loro legame. Per questo motivo, dopo due mesi di hashtag #GINEVRADENTRO spesso finito fra i trend topic, la produzione del Grande Fratello Vip ha ben pensato di rimandare Ginevra Lamborghini nel luogo del delitto in qualità di guest star.

Non è la prima volta che un concorrente squalificato rientra in Casa per una settimana in qualità di ospite. L’anno scorso Alex Belli – squalificato per non aver rispettato la distanza di sicurezza imposta a causa del Covid – ha fatto il suo rientro in Casa poche settimane dopo. Certo, l’accusa mossa nei confronti di Ginevra Lamborghini (bullismo) è stata ben più grave di quella mossa ad Alex Belli, ma a quanto pare le scuse in diretta nazionale e il perdono di Marco Bellavia hanno sistemato tutto.

Ginevra Lamborghini rientra al Grande Fratello Vip per una settimana: la reazione del fidanzato

“Io sono già due volte che vado nella Casa a fare un po’ di saluti, ma me la lanciano lì la proposta: “Dai, ma vieni a stare…”” ha esordito Ginevra Lamborghini. “Io avrei bisogno innanzitutto di una vacanza. Ho cercato voli a destra e manca, ma sai non si trova proprio niente adesso perché siamo arrivati tardi, io una vacanzina me la farei…”. / “Dentro la Casa?” le ha chiesto allora Signorini, che ha ottenuto come risposta un “perché no, sono stata molto bene!” / “La nostra Ginevra non entrerà nella Casa come concorrente perché è stata squalificata” – ha proseguito il conduttore – “Però una settimana nella casa sì, anche perché noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà!“.

Vacanzina nella Casa per Ginevra? Per noi è un sì… STAY TUNED! #GFVIP pic.twitter.com/geo8J3r8jt — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 5, 2022

Come reagirà Antonino non possiamo saperlo, ma come ha reagito il suo fidanzato Edoardo sì: con un bel like!