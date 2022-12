Ginevra Lamborghini replica a chi l’accusa di aver mentito

Nei giorni scorsi è trapelato un rumor (mai confermato né dalla produzione, né da nessun video), che vede Antonino Spinalbese costretto a lasciare la casa per circa una settimana per sottoporsi ad un intervento di routine Per questo motivo quando ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato che Ginevra Lamborghini ha il Covid, molti hanno pensato ad una bugia.

“Se io fossi maliziosa, penserei che Ginevra non ha il Covid ma hanno messo su sta pagliacciata per rimandare il suo ingresso a quando Antonino tornerà dopo l’intervento“; ha scritto ironicamente un utente su Twitter. E commenti di questo tenore sono dozzine.

Ginevra Lamborghini, la diretta su Instagram

Tweet che Ginevra Lamborghini ha avuto modo di leggere.

“In questi giorni ho letto di tutto e l’ho fatto perché sono in quarantena e perché stando qui non ho molte altre distrazioni. Le mie giornate sono scrivania, letto, finestra. Ho letto di tutto e per questo ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato dei messaggi di supporto. Voglio lasciarmi alle spalle questi mesi di offese e insulti che ho imparato ad accettare ma che feriscono, perché sono una persona anche io”.

L’ex vippona ha poi aggiunto:

“Quando mi è stato chiesto di rientrare nella Casa io ero sia contenta che impaurita perché temevo di ritornare a dover riaffrontare quel tema. Accettando avevo ovviamente messo in conto che avrei ricevuto ulteriori offese, però mi sono detta: vai avanti perché tu sai chi sei e non sei quella roba lì. Voglio mettere una pietra sopra a questa storia. E questo parlarne con voi credo che mi faccia bene”.

Ovviamente ha anche smentito chi l’accusa di essere negativa. E lo ha fatto in questo modo: