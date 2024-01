Ginevra Lamborghini parla della sua relazione con una donna: “Mai respinto le ragazze che mi piacevano”

Dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show in questi giorni Ginevra Lamborghini è tornata a far parlare di sé per un’intervista che ha rilasciato a Novella 2000. La cantante di Venere tra le tante cose ha rivelato di aver avuto una relazione con un’altra donna (adesso però sta con Edoardo Casella).

Non solo la storia con una ragazza, Ginevra ha parlato anche del suo presente con il fidanzato Edoardo e di come vede il suo futuro. La Lamborghini infatti vorrebbe dei figli con il compagno.

“Per fare musica ho attinto a eventi dolorosi del mio passato, ed essere cresciuta in una famiglia disfunzionale ha fatto sì che ne abbia vissuti tanti. Da bambina avrei voluto che tra me e i miei genitori ci fosse più dialogo, ma quello che non ci siamo detti sta defluendo nell’arte. Il mio primo singolo, Isola grattacielo, è molto autobiografico. La separazione dei miei genitori, in un periodo delicato come l’adolescenza, ha fatto nascere in me forti insicurezze.

In futuro? Vorrei avere tanti figli e difendere in loro l’incanto della fanciullezza. Io col mio passato ho dovuto fare pace, loro non dovrebbero neppure litigarci. Si guarda all’infanzia come la fase più spensierata della vita, ma se io penso a me a quell’età mi vedo tormentata, malinconica, triste, arrabbiata. Emozioni che sto incanalando nell’arte, una medicina.

Sono fidanzata e molto felice. È la persona che frequentavo prima di entrare nella casa del GF. In realtà a quel tempo ci frequentavamo da un mese, tra noi non c’era una relazione consolidata e non si può dire che stavamo insieme. Ci stavamo conoscendo”.