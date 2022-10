Ginevra Lamborghini, nuovo sfogo dopo il GF: “Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare Twitter”

Le frasi di Ginevra Lamborghini sono costate la squalifica immediata alla gieffina. Nonostante il duro provvedimento disciplinare preso dal GF, sui social in molti continuano ad offendere, attaccare e minacciare l’ex gieffina. C’è anche chi se la prende con la madre e la sorella della ragazza. Poco fa infatti Ginevra Lamborghini ha rivelato che sua madre e la sorella Flaminia sono state costrette a cancellare Twitter dopo la valanga di insulti ricevuti solamente per aver detto di fare il tifo per Pamela Prati.

“Non posso fare a meno di spendere due parole su quanto accaduto ieri sera sui social soprattutto su Twitter. Ieri sera mi sono state fatte presenti una serie di cattiverie e insulti diretti a mia mamma che è stata attaccata e infamata per aver semplicemente espresso la sua preferenza in merito a chi salvare al televoto. La frase che ha scatenato le offese è stata ‘salvate Pamela’. Mia mamma è una telespettatrice come tanti ed espone il suo diritto di esprimersi sempre nel rispetto di tutti. Quello che voglio dire a certe persone che mi accusano continuamente di certe cose, è che comportandosi così non sono migliori di me. Il loro comportamento è riprovevole e va contro il baluardo di cui loro si fanno paladini della giustizia. Ipocrisia e maleducazione, soltanto questo stanno diffondendo. Queste che seguono sono solo una piccola parte i messaggi che la mia mamma riceve dal giorno della mia squalifica e che ieri sera sono fioccati sotto il post di sostegno a Pamela. Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare l’app di Twitter per non leggere la miriade di commenti infamanti e minacciosi che ricevono. Tutto questo è inaccettabile”.

Quello che dice Ginevra Lamborghini è verissimo. Il clima su Twitter è invivibile, utenti che condannano le frasi (sbagliattissime) di Elenoire e Ginevra sono poi i primi che bullizzano chiunque osi criticare il loro beniamino o più semplicemente faccia il tifo per un concorrente che loro non gradiscono. Sul social di Elon Musk c’è da aver paura a twittare con l’hashtag #GFVip, perché anche esprimendo la propria idea in maniera civile è facile ricevere bestemmie e offese di ogni genere da questi bulli, fan-atici e frustrati.