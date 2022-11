Ginevra Lamborghini la spara grossa e fa esplodere una polemica

Al Grande Fratello Vip Ginevra Lamborghini ha dimostrato di essere una buona gieffina pronta a mettersi in gioco e a creare dinamiche, ma anche troppo istintiva. E proprio il suo parlare senza troppi filtri e senza contare fino a 10 le è costato la squalifica. Appena uscita dalla casa di Cinecittà l’ex vippona è stata travolta da una valanga di ‘odio’ sui social e in molti se la sono presa anche con i suoi familiari.

Per questo motivo la settimana scorsa Ginevra Lamborghini si è sfogata contro certi utenti di Twitter, colpevoli di aver attaccato pesantemente lei, sua madre e sua sorella Flaminia.

“Ragazzi sono costretta a parlare di ciò che sta succedendo ed è accaduto anche ieri sui social. Parlo soprattutto di Twitter per essere chiari. Sono state scritte molte offese dirette a mia madre, mia sorella e a me. Mia mamma è stata presa di mira perché ha detto che apprezzava Pamela Prati. lei ha semplicemente detto per chi avrebbe votato durante il televoto. Ricordiamoci che mia mamma è una telespettatrice come tante altre e ha solo scritto di salvare Pamela.

Ed è nel suo diritto dire ciò che pensa. Vorrei dire a chi l’ha insultata, che facendo così non sono migliori di me e di come mi sono comportata io al GFVip. Il loro modo di agire è riprovevole e va contro il baluardo di cui loro si fanno paladini della giustizia. Stanno diffondendo tanta ipocrisia e anche maleducazione.

Vi pubblico una parte delle cose orrende rivolte a mia mamma. Questo va avanti dal giorno in cui sono stata squalificata dal programma. Ieri sera sono fioccati sotto il post di sostegno a Pamela. Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare l’app di Twitter”.