Ginevra Lamborghini imita Elodie, ma Carlo Conti interrompe l’esibizione

Ginevra Lamborghini nel corso della sua partecipazione a Tale e Quale Show ha vestito i panni di Annalisa, Angelina Mango, Dua Lipa e Miley Cyrus e questa settimana è stata Elodie.

Una Elodie “nuova”, dato che il brano che le è stato assegnato è stato Bagno A Mezzanotte, hit della scorsa estate.

Alziamo tutti il VOLUME con Ginevra Lamborghini che interpreta Elodie a #taleequaleshow 🔥 pic.twitter.com/iPcAgeX7Ks — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

Fra ammiccamenti e qualche problema di audio Ginevra Lamborghini ha portato a casa l’esibizione, anche se i giudizi non sono stati tutti unanimi. Lo stesso Carlo Conti è stato costretto a interrompere l’esibizione dopo pochi secondi perché l’ex vippona aveva un problema col microfono. “Interrompiamo, ci sono dei problemi tecnici, noi qua sentiamo benissimo ma da casa no. Come mai? Il bello della diretta, rifacciamolo, cambiamo microfono“.



Ginevra Lamborghini imita Elodie, i commenti dei giudici

Nonostante il problema tecnico, la Lamborghini ha ripreso la sua esibizione senza troppi intoppi.

“Hai cantato bene, ringraziando il cielo hai un viso meraviglioso ma col trucco non sei riuscita a somigliare a Elodie” ha detto Loretta Goggi “Ti sei però dimenticata di dividere le parole in sillabe come fa lei. Spal-la, brac-cia. Fa piccole pause fra una sillaba e l’altra, tu hai legato sempre le parole“.

Più duro il giudizio di Malgioglio che ha poi fatto caciara raccontando di essere stato aggradito da due ratti a Roma: “Hai fatto un karaoke spensierato, ti è mancato il ritmo felino, mi sei sembrata una gattina che appena vede un topo scappa. Io ho urlato, ho visto due topi a Roma l’altro giorno, uno ha tentato di mordermi sono scappato“.

Nel dubbio, Ginevra a fine puntata è arrivata solo ottava.