Ginevra Lamborghini ha il Covid e forse salta il suo ingresso al Grande Fratello Vip

Ginevra Lamborghini sarebbe dovuta entrare al Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 12 dicembre, ma il suo ingresso è stato posticipato a data da definirsi. Questo perché la vippona, dopo un regolare controllo, è stata trovata positiva al Covid.

“Ginevra ci sta guardando direttamente dall’albergo dove sta facendo la sua quarantena” – ha esordito Alfonso Signorini – “Questo perché sarà mandata dal Grande Fratello a passare un po’ di giorni, più o meno una settimana, dentro la Casa. Ma quello che sta facendo è una quarantena vera perché Ginevra si è presa il Covid. Poveraccia!”.

In collegamento, Ginevra Lamborghini ha così preso la parola: “Ho il Covid, ora sto un po’ meglio sono in ripresa. Anche se ho passato il lunedì male male, il martedì male malissimo, mercoledì così e così, ieri già un po’ meglio“.

Ovviamente non possiamo sapere fin quanto Ginevra Lamborghini resterà positiva al Covid, per questo motivo Alfonso Signorini ha messo le mani avanti: “Ginevra sei ancora convinta di entrare nella Casa se sarai negativa dal Covid?“. / “Se il Covid me lo permette sì!“. Insomma, se si negativizzasse in tempo per entrare bene, altrimenti Marco Bellavia potrà ritenersi soddisfatto.

Le tempistiche sui tempi massimi di guarigione per poter entrare in Casa, però, non sono state specificate.