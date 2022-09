Ginevra Lamborghini furiosa con Giaele: “Infame ti lancio la tazza in faccia”

Buon sangue non mente, perché Elettra e Ginevra Lamborghini avranno anche chiuso, ma a quanto pare il temperamento è quello. Ricordiamo tutti le perle che ci ha regalato la regina del twerk al GF Vip spagnolo e a Super Shore, soprattutto la litigata furiosa con schiaffone rifilato a Mane. Oggi sua sorella maggiore ha avuto una catfight simile al Grande Fratello Vip. La gieffina si è intromessa nella lite tra Carolina Marconi e Giaele De Donà ed ha attaccato duramente quest’ultima. Ginevra Lamborghini ha accusato Giaele di essere un’infame ed una falsa e di aver sparlato di lei e della rottura con sua sorella Elettra. La vippona poi ha preso in mano una tazza e ha minacciato di lanciarla in faccia alla De Donà.

Giaele potrà anche fare una vita particolare, sarà (per molti) antipatica e sopra le righe, ma le parole di Ginevra sono state davvero pesanti.

“A me fa ridere che dici che non possono giudicarti. Non sei coerente e questo è chiaro. Quanto tu hai giudicato me subito senza sapere nulla. Tu hai messo le mani avanti e non mi hai chiesto scusa per questo. E fammi finire! Mi hai chiesto scusa solo perché avevi dei pregiudizi. I pregiudizi li avevi, ma hai agito in modo negativo e di questo non hai chiesto scusa. Quindi io non ti perdono. Tu hai sparlottato e so che hai detto che hai una bomba su di me. E adesso stai dicendo cavolate sei una bugiarda. Queste cose non me le hai dette. Per questo per me sei e rimarrai un infame. Io non tengo rancore, ma tu mi ci stai portando. Tu sputi veleno sei un serpente.

Ci sono rimasta male per quello che hai fatto. Avevamo chiarito e parlato e poi hai continuato a sparare veleno. Io ho parlato in puntata contro di te per prendermi gli applausi? Tu mi hai fatto proprio innervosire. Io te le dico in faccia le cose sappilo. Se dici che parlo per prendermi gli applausi dimostra il fatto che sei una cretina e non capisci niente. Ti sei giocata malissimo le tue carte adesso”.