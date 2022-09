Ginevra Lamborghini fa coming out: “Ho avuto due storie con due donne”

Ginevra Lamborghini in questi primi tre giorni al Grande Fratello Vip ha già parlato molto di sé. Ha raccontato del difficile rapporto con sua sorella Elettra, del suo trasferimento in Cina e del suo passato sentimentale, fatto anche di amori lesbo.

“A me piaceva e mi sono lasciata andare, lei invece non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi. Anche quando ci vedevamo e partivano dei gran limoni e delle gran palpate, quando poi c’era il momento di concludere no. Alla fine c’è arrivata dopo un po’ ed è stato molto bello, però credo che abbia mantenuto un po’ di riserbo. Forse sensi di colpa. Non ero innamorata di lei, ma avevamo molta sintonia mentale, avevamo molta chimica e intesa. Ma poi ho capito che lei aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica [la storia, ndr]. Sapevo che sarebbe andata a schifio. Non ci sentiamo più, ma se ci vediamo ora è tranquilla”.

La Lamborghini ha poi aggiunto che quella non è stato l’unico flirt lesbo che ha avuto. “Poi ho avuto un’altra cosa con un’altra ragazza e con lei ho molto più sperimentato anche con serenità. A me piacciono davvero le donne“.

Quello di Ginevra Lamborghini è stato un coming out in piena regola che ha ricordato molto quello fatto da sua sorella Elettra anni fa. Anche lei infatti, in più occasioni, ha confessato di essere attratta anche dalle donne.

anche a me ginevra lambo piacciono davvero molto le donne 💋 #GFvip pic.twitter.com/dIago87N7x — FemministaPrepotente🍊 (@sonoprepotente) September 22, 2022

..e la ship con Nikita è ufficialmente partita.

Quindi ricapitolando:

Ginevra ha fatto coming out

Nikita ha dato un bacio saffico a ex on the beach e ogni volta che parla delle sue relazioni dice “persona” senza indicare il genere #GFvip pic.twitter.com/vcNAf7ANhI — Ali🍰🍸 (@Steroiaa) September 22, 2022

FOTO | Endemol Shine Italy