Ormai sono mesi che sappiamo che tra Ginevra Lamborghini ed Elettra non corre buon sangue e la cantante di Pem Pem ha anche spiegato perché non ha invitato sua sorella al matrimonio: “Come mai? All’evento c’erano solo le persone del cuore, quelle che volevamo davvero. Comunque è stato bellissimo, con la gente che volevamo noi”.

La Lambo jr invece è stata più volpina e in una delle sue ultime interviste ha speso delle belle parole per Elettra: “Come in tutte le famiglie si bisticcia. Direi che è normale, anche da piccoline lo facevamo. Però io le voglio molto bene, le auguro il meglio per la vita e la carriera. Lei è così brava in quello che fa e spero di poter fare altrettanto“.

Adesso però è il settimanale Chi a sganciare una bomba di gossip secondo la quale Ginevra Lamborghini avrebbe tenuto segreto alla sorella (e a tutta la famiglia) il suo ingresso al GF Vip. Stando a quanto si legge sul magazine di Signorini tra le due ereditiere non ci sarebbe stato un bisticcio, ma una rottura per motivi davvero gravi.

“Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, è una nuova concorrente del GF Vip. Ma c’è un retroscena. La Lamborghini jr. ha nascosto il suo ingresso nella casa a tutta la sua famiglia. Lo ha fatto fino all’ingresso nel reality, mentendo anche alle sorelle e dicendo di trovarsi fuori casa da un’amica. La stessa Elettra, più celebre di Ginevra, era convinta che si trattasse di una fake news. Di certo in casa Lamborghini c’è stata una rottura tra Elettra e Ginevra e i motivi, secondo le nostre fonti, sarebbero gravissimi”.

A breve Ginevra, sorella della più famosa Elettra Lamborghini entrerà ufficialmente nel #GrandeFratelloVip #GFVIP; tra i concorrenti troverà Cristiano Malgioglio amico intimo della sorella pic.twitter.com/KybBo8hfhT — Grande Fratello VIP 2020 (@GF_diretta) December 6, 2020

