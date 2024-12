Ginevra Lamborghini contro la solidarietà per Tony Effe: “Ipocrisia!”

L’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma ha scatenato una forte polemica. Molti dei suoi fan e artisti, come Emma, Noemi e Lazza, hanno parlato di censura, esprimendo la propria solidarietà nei suoi confronti. Alcuni, come Mahmood e Mara Sattei, hanno deciso di non partecipare all’evento per sostenere il rapper. Tuttavia, questa manifestazione di solidarietà non ha incontrato il favore di tutti, tra cui Ginevra Lamborghini, che ha criticato l’uso della parola “censura” in questo contesto.

Ginevra ha affermato che chi difende Tony Effe per i suoi testi misogini è lo stesso gruppo di persone che si schiera a favore del femminismo e contro la violenza di genere, accusando di ipocrisia chi si lamenta per la sua esclusione. “Io non ho nulla contro Tony Effe”, ha dichiarato, ma ha sottolineato che la solidarietà tra gli artisti è ridicola quando non si agisce su questioni più importanti. Ha quindi messo in discussione il senso di questa polemica, affermando che la censura di un artista come Tony Effe è un’esagerazione.

Secondo Ginevra, se ci fosse stata una censura nei confronti di artisti come Rino Gaetano, De Gregori, o Fedez, che hanno affrontato temi politici scomodi, si potrebbe comprendere di più. Invece, per Tony Effe, lei non riesce a vederla come censura vera e propria. Per lei, si tratta piuttosto di una scelta di stile, considerando il contesto dell’evento: “Durante il concerto di Capodanno, ci saranno famiglie, bambini e ragazzi, e ci si deve chiedere se è giusto che questi piccoli ascoltino testi problematici”.

Ginevra Lamborghini ha concluso il suo ragionamento evidenziando che, dato il momento attuale e i dati sui femminicidi, l’esibizione di Tony Effe in un contesto come quello del concerto potrebbe non essere opportuno. “Censura di cosa? Questa semmai è una scelta di stile”, ha ribadito, chiedendo una riflessione più profonda sul messaggio che si vuole trasmettere.