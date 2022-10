Ginevra Lamborghini chiede scusa a Marco Bellavia: “Non sapevo avesse dei problemi, faccio un mea culpa”

Marco Bellavia oggi si è ritirato dal Grande Fratello Vip a causa della sua salute mentale. Quando Attilio Romita è stato chiamato dal gieffe per leggere il comunicato ufficiale la reazione dei vipponi è stata varia. Ginevra Lamborghini ad esempio gli ha chiesto immediatamente scusa, colpevole di aver sottovalutato la sua condizione.

Rivolgendosi al conduttore di Bim Bum Bam, Ginevra Lamborghini ha dichiarato:

“Marco non hai perso un gioco se vorrai noi siamo qua. Ho detto una cosa carina, lui non sta bene, lo abbiamo preso per il c**o. Non è per essere ruffiani, è una persona che sta male, abbiamo sbagliato noi, si può anche tornare indietro sui propri passi eh”.

Poco dopo, riflettendo su quanto successo, l’ereditiera ha aggiunto:

“Io faccio un mea culpa per avergli dato del c0glione e del babbo perché non mi sono accorta che avesse dei problemi. Credevo fosse semplicemente un c0glione. Se avessi davanti a me Marco gli chiederei scusa perché l’ho pregiudicato”.

Lei è stata una delle poche a fare un passo indietro e chiedere scusa, anche se a volte – come in questo caso – le scuse servono a poco. Marco Bellavia doveva arrivare ad abbandonare volontariamente la Casa per essere compreso e creduto? Che stesse male lo aveva già detto giorni fa, ma tutti lo avevano sottovalutato.

non si cancella la cessata sul bullismo che ha detto ieri sera, ma c’è da dire che è l’unica tra le persone che hanno trattato male marco che ha fatto un mea culpa, poi che voi la prendete come paraculata quello è un problema vostro perché ormai l’avete segnata #gfvip #gintonic pic.twitter.com/9Iv1IEuzQM — ᵍᵃᵇ. -35 (@sisalvichipuoo) October 1, 2022