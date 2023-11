Ginevra Lamborghini arriva ultima al Torneo dei Campioni, Malgioglio: “Amusia!”

Ginevra Lamborghini è entrata per un soffio nel Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show, ma la sua esibizione sulle note di Elisa non ha granché convinto i giudici.

“Spero tu abbia una bellissima carriera, ma per quanto riguarda questo momento musicale, a mio avviso, è stato abbastanza disastroso” – ha commentato Cristiano Malgioglio – “Elisa ha una voce così particolare, così pulita, intonatissima! Mia nonna se ti avesse sentito avrebbe detto ‘amusia!’, che era l’unica parola in italiano che sapeva. Lei parlava solo inglese e siciliano. In italiano diceva solo ‘amusia’. Se non sapete cosa significa è grave! Una brutta figura!”.