Ginevra Lamborghini, Antonino svela cosa prova davvero per lei

Sono bastati dei giochi, qualche coccola e un po’ di intesa tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese per fa nascere un fanclub dedicato alla ‘non coppia’. Proprio i Gintonic (così si chiamano i fan dei due ragazzi) ieri mattina hanno mandato degli aerei dedicati alla ship. Poco dopo Luca Salatino e Charlie Gnocchi hanno cercato di capire se Antonino provasse qualcosa per Ginevra Lamborghini. L’ex di Belen ha dichiarato che con l’ex vippona c’era solo un’amicizia e che in così poco tempo per lui è impossibile innamorarsi di qualcuno.

Antonino Spinalbese su Ginevra Lamborghini: “No, non sono innamorato di lei”.

“Io mi chiedevo che tipe ci fossero qui. Non per andare al sodo, ma anche per avere un’aspettativa. Perché non mi affeziono a nessuna? Perché non c’è niente Charlie. Sono innamorato e non lo voglio ammettere? Ma intendi Ginevra… ragazzi ma lei è complicato e Charlie sa già tutto. Diciamo che Ginevra, se non l’avessi conosciuta qua, fuori non l’avrei mai conosciuta. Adesso, siccome il percorso qui è lunghissimo, io quando esco ritorno alla mia vita. La rivedrò sicuramente, ma manca qualcosa. Non è che io ragiono come i ragazzini, ho una famiglia io. Se avessi avuto più tempo sarebbe nata un’amicizia più bella”.

Parole che non stupiscono, visto che qualche giorno fa Antonino ha dichiarato a Cristina Quaranta di non essere mai stato interessato a Ginevra.

“No Cri sono sincero lei non mi piaceva. Tra noi non poteva nascere nulla. Il punto è che io sono un furbetto e metto alla prova tutti. Non saremmo mai stati una vera coppia. L’ho messa alla prova all’inizio. Gin era fidanzata e non mi piaceva il suo avvicinamento a me in quella maniera. Ma per nulla proprio sono onesto. Se tu da fidanzata ti avvicini così mi fai pensare. E qui mi fermo perché non voglio metterla in una posizione scomoda. Sono un buono, ma non scemo”.