Ginevra Lamborghini è una delle nuove vippone di Alfonso Signorini ed io – che sono da sempre un grande fan di Elettra Lamborghini – sono curiosissimo di vederla al Grande Fratello Vip.

Il rapporto fra le due purtroppo non è dei migliori e pare che non si parlino da mesi, tant’è che Elettra non ha invitato Ginevra neanche al suo matrimonio.

Tuttavia la Lamborghini di Musica (E Il Resto Scompare) era a conoscenza dell’ingresso di Ginevra al Grande Fratello Vip perché gliel’aveva spoilerato Cristiano Malgioglio prima di entrare in casa. A raccontare l’aneddoto è stato lo stesso Alfonso Signorini ai microfoni di Casa Chi.

“Quando avevo annunciato l’ingresso in Casa di Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini lo aveva contattato e gli aveva detto ‘Vengo a portarti il panettone per Natale’. Cristiano, che non si tiene un cecio in bocca, le ha risposto ‘Grazie! Ma lo sai che nella casa troverò anche tua sorella?’”.

Ed è a questo punto che è scattata la risposta di Elettra, di totale indifferenza.

“Ma io vengo a portare il panettone a te!”.

A quanto pare quindi Elettra non sembrerebbe aver voglia di far pace con Ginevra. Riuscirà il Grande Fratello Vip a farle riunire?

Ginevra Lamborghini, ecco perché ha litigato con Elettra

Intervistata tempo fa da FanPage, Ginevra ha spiegato perché ha litigato con sua sorella Elettra.

“Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano. È normale, l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline. Però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera. È bravissima in quello che fa e io spero di fare altrettanto nel mio.”

E ancora: