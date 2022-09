Ginevra Lamborghini afferma di non essere ricca: sul web è polemica

Senza alcuna ombra di dubbio Ginevra Lamborghini è una delle concorrenti più amate e cbiacchierate del Grande Fratello Vip. Di recente la gieffina ha affermato di non godere dei soldi di famiglia. Alla luce di questo sul web sono nate numerose polemiche. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo aver ricevuto una diffida da parte di sua sorella Elettra Lamborghini, Ginevra Lamborghini è finita di nuovo al centro delle news. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state le dichiarazioni rilassciate da lei stessa nella casa del Grande Fratello Vip.

A seguito della puntata, la gieffina si è scagliata contro Giaele De Donà accusandola di essere interessata solo ai soldi. Tuttavia, Giaele non ha perso tempo a risponderle facendole notare che la sua famiglia è una delle più ricche in Italia.

Proprio in questo momento, la sorella di Elettra Lamborghini ha dichiarato di non aver accesso ai soldi di famiglia e di non poter guidare neppure una Lamborghini. Queste sono state le sue parole:

Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze.