Ginevra, la reazione alla paparazzata di Antonino con Miss Italia

Abbiamo lasciato Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini felici e liberi di vivere la loro frequentazione lontani dalle telecamere del GF Vip. Lo scorso week end però lui è stato paparazzato all’ex Miss Italia Carolina Stramare. Poche ore dopo la pubblicazione degli scatti la sorella di Elettra ha condiviso una storia molto particolare.

Alla fine Antonino ha deciso di bere un gintonic insieme a Carolina stramare 😂

Molto belli comunque#GFvip pic.twitter.com/vOJFAq6nU9 — Roseflower (@Roseflo94152971) March 17, 2023

Ginevra Lamborghini e il messaggio chiarissimo.

L’ex gieffina a quanto pare ha visto le foto di Antonino e ha voluto dire la sua utilizzando una perla pop. Ginevra infatti ha caricato nelle sue storie Instagram I Don’t Need a Man delle Pussycat Dolls.

Ginevra dopo aver visto le foto di Antonino e la sua nuova fiamma: “i don’t need a man” 🔥👏🏼#gfvip #gfvip7 #gintonic pic.twitter.com/5SxVskYhrI — Martina Turina 🌈 (@MartinaTurina) March 17, 2023

I Don’t Need a man, la traduzione.

Vedo che mi guardi

come se avessi qualcosa per te

e il modo in cui mi fissi,

non osare farlo

perchè non sto per dartela

perchè ci sono alcune cose che non farò

e non ho paura di dirtelo

non vorrei mai lasciarti confuso

più ci provi,

meno mi piace

e non devo pensarci

tu sai se sono dentro di te

non ho bisogno di un uomo per fare in modo che accada

me la cavo quando sono libera

non ho bisogno di un uomo che mi faccia sentire bene

me la cavo sbrigando le mie faccende

non ho bisogno di un anello attorno al mio dito

per farmi sentire completa

quindi lasciami crollare

posso cavarmela quando non sei qui attorno

sai che ho la mia vita

e compro tutto ciò che c’è in essa

quindi se vuoi stare con me

non c’entra niente quello che stai portando

voglio un amore che sia reale e senza quello, non c’è niente da fare

e tesoro, non ho bisogno di una mano

se questa mano vuole solo prendere una cosa

non ho bisogno di un uomo per fare in modo che accada

me la cavo quando sono libera

non ho bisogno di un uomo che mi faccia sentire bene

me la cavo sbrigando le mie faccende

non ho bisogno di un anello attorno al mio dito

per farmi sentire completa

quindi lasciami crollare

posso cavarmela quando non sei qui attorno

non ho bisogno di un uomo

ce la farò da me

perchè so di stare bene

senza di te!