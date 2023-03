Ginevra ironizza sugli haters e parla di Antonino ed Elettra

Ginevra Lamborghini questa settimana è stata intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, ma quando le è stato chiesto di parlare di sua sorella Elettra Lamborghini si è gelata. A domanda diretta “che rapporto ha con sua sorella?” ha infatti risposto “non abbiamo alcun tipo di rapporto“.

Molto più distensiva è stata quando ha parlato di Antonino Spinalbese (l’intervista, però, è stata realizzata prima dell’avvistamento di lui insieme all’ex Miss Italia).

“Del Grande Fratello mi rimarranno i rapporti che ho stretto con tante persone che certamente rimarranno nella mia vita. Mi riferisco sicuramente ad Antonino Spinalbese con il quale ho stretto un legame molto intenso. Ma anche Cristina Quaranta, Carolina Marconi, Nikita e molti altri”.

Ginevra, la reazione alla paparazzata di Antonino con Miss Italia https://t.co/ZFdtZCvXjp #GFVIP #GinTonic — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 20, 2023

Parlando del Grande Fratello Vip, Ginevra ha poi concluso:

“Alfonso mi ha chiamato e me lo ha chiesto così a bruciapelo. Io avevo fantasticato sull’ipotesi di fare un reality e avrei scelto sicuramente il GFVip. Quindi è stato subito un sì convinto anche se per me era un salto nel vuoto. Il momento più bello è stato il mio compleanno perché mi hanno organizzato una bella festa e ho avuto la sensazione che fossimo davvero un bel gruppo. Quello più brutto è scontato dire il momento della squalifica. Direi le fasi precedenti in cui non mi sono più sentita capita dai miei compagni”.

Ginevra Lamborghini, l’ironia sui suoi haters

Intervista a parte, questa settimana la Lamborghini ha dimostrato anche di essere molto autoironica dato che ha pubblicato un video in cui si vede fare benzina. Su Twitter, infatti, è stata ribattezzata “la benzinaia” dai suoi haters. Un nomignolo nato in seguito a una sua lamentela di non avere soldi per fare il pieno alla Lamborghini dato che costerebbe oltre 200 euro.