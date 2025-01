GINEVRA ‘FEMINA’: Un Viaggio Intimo e Collettivo nella Femminilità

Il 24 gennaio 2025 uscirà “FEMINA”, il nuovo album di inediti di GINEVRA, incentrato sul tema della femminilità da una prospettiva personale e collettiva. L’artista descrive il disco come una dedica a se stessa, alle donne della sua vita, alle vittime di violenza e a tutte le donne che lottano per una società più equa. “FEMINA” rappresenta la femminilità nelle sue diverse sfaccettature, rifiutando una visione univoca e optando per un racconto poliedrico dell’esperienza di essere donna. Ogni brano dà voce a un aspetto differente della sua vita: figlia, sorella, compagna, zia, bambina ribelle, futura madre. Il risultato è un insieme di forza e fragilità, un racconto corale in cui ogni figura riflette una parte dell’artista stessa.

GINEVRA ha sottolineato come, guardando indietro ai due anni di lavoro, la parola chiave sia stato “ascolto”. Ha ascoltato le voci delle donne attraverso articoli, libri, podcast e manifestazioni, abbracciando racconti di autrici e amiche che l’hanno ispirata. Questo processo l’ha portata a scrivere il nuovo album, alimentato dall’amore per le voci femminili e la rabbia per i tentativi di silenziarle.

In anticipazione dell’album, il singolo “30 anni”, disponibile dal 17 gennaio, esplora un’età che l’artista definisce “delicata, sognante e complessa”. Questa traccia si unisce a “cupido” e “my baby!”, creando un percorso musicale ed emotivo che culmina in “FEMINA”. La produzione dell’album è affidata a Francesco Fugazza, Marco Fugazza e Domenico Finizio, con GINEVRA attivamente coinvolta nella direzione artistica e nell’editing vocale.

GINEVRA, il cui vero nome è Ginevra Lubrano, è una cantautrice torinese residente a Milano. Dopo aver pubblicato diversi lavori e collaborato con artisti come Noemi e Mahmood, ha presentato il suo primo album “Diamanti” nel 2022. Il 15 novembre 2024 ha rilasciato il singolo “my baby!”, seguito da “cupido” il 13 dicembre, entrambi anticipano l’uscita di “FEMINA”.

